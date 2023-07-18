يُحظر بشكل تام أي نوع من أنواع التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو نوع الجنس أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو الثروة أو المولد أو الميل الجنسي.