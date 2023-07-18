المساواة بين الجنسين هي حق أساسي من حقوق الإنسان وهي أمر بالغ الأهمية لعالم سلمي ومستدام. تعاون FIFA وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للتأكيد على الأهمية الحاسمة للمساواة بين الجنسين، ورفع مستوى الوعي في أكبر محفل عالمي في الرياضة النسائية.
الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي كيان تابع للأمم المتحدة ومكرّس للعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتسريع التقدم الحاصل في سبيل تلبية احتياجاتهن حول العالم، والحرص على أن تستغل كل سيدة وفتاة قدراتها بأفضل شكل ممكن.
تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية لتطبيق المعايير العالمية وبغية تحقيق المساواة بين الجنسين، كما تتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني في سبيل صياغة القوانين ووضع السياسات والبرامج وتحديد الخدمات المطلوبة لضمان تطبيق المعايير بكفاءة بما يعود بالفائدة على النساء والفتيات في أرجاء العالم.
يُحظر بشكل تام أي نوع من أنواع التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو نوع الجنس أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو الثروة أو المولد أو الميل الجنسي.
المادة 4 من نظام FIFA الأساسي
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