يستكشف قسم أبحاث ومعايير كرة القدم بنشاط منتجات جديدة من شأنها أن تحسن اللعبة، مثل تحسين تقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو، وتسهيل الوصول لتقنيات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية على الصعيد العالمي أو تحسين تجربة أصحاب المصلحة في كرة القدم. في إطار هذه العملية تظهر الحاجة إلى إجراء الأبحاث للمساعدة في تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للابتكارات، وتطوير الأساليب التي يمكن من خلالها إحصاء هذه الجوانب كمياً، وأخيراً تحديد التدابير المقبولة التي يجب لكي يستخدم هذا المنتج في كرة القدم. يسمح برنامج FIFA للابتكار الذي تم إطلاقه حديثًا باستثناء لهذه القاعدة حيث يمكن اختبار التقنيات الجديدة في بطولات كرة القدم الحية وفقًا لإرشادات صارمة وبموافقة كل من FIFA ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).