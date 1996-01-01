الغرض
يحتل برنامج FIFA للأبحاث موقع الصدارة في تطوير أساليب التحقق والمصادقة على أحدث تقنيات كرة القدم وبرامج FIFA الجديدة والقائمة للجودة. أنشأ البرنامج منصة أكثر ملاءمة تساعد في تحديد التحديات ومشاركتها داخل مجتمع الأبحاث، ومراجعة الأبحاث من الأقران ونشرها في المجلات العلمية ذات الصلة، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات على المستويات الرئيسية في كرة القدم. يمثل برنامج FIFA للأبحاث منصة FIFA للباحثين والأكاديميين للتفاعل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح في كرة القدم فيما يخص التحديات الواقعية والفرص. تتمثل المفاهيم الإرشادية الثلاثة فيما يلي:
توليد المعرفة في المجالات الرئيسية لكرة القدم؛
تطوير وتحسين طرق الاختبار لمعايير كرة القدم الحالية؛ و
استكشاف طرق جديدة للتحقق والمصادقة على المنتجات والتقنيات المقبلة التي تظهر إمكانية تحسين اللعبة وتجربتها.
يساعد برنامج FIFA للأبحاث على تحسين الفهم في عدد كبير من المجالات التي يمكن أن تساعد في تحديد وهيكلة وحل مشاكل كرة القدم الأكثر إلحاحًا باستخدام الأدلة التجريبية والمبادئ العلمية. حتى الآن، تم الاستعانة بالمجالات والتخصصات التالية، بينما تتطور بعض مجالات أخرى وتظهر أخرى إمكانات واعدة:
هندسة المواد
الهندسة الميكانيكية
الرؤية الحاسوبية
تحليلات البيانات
النمذجة الحاسوبية
التعلم الآلي
الذكاء الاصطناعي
الميكانيكا الحيوية
الوقاية من الإصابات
الاستدامة
كيفية التفاعل مع برنامج FIFA للأبحاث يعمل قسم التكنولوجيا والابتكار في كرة القدم لدى FIFA كوسيط داخلي لجمع الاحتياجات البحثية لمختلف المجالات وإجراء حوار منظم مع الأوساط الأكاديمية والمعاهد البحثية للمساعدة على التحسن في هذه المجالات.
تعزيز المعرفة والفهم في المجالات الرئيسية لكرة القدم
بينما تؤدي غالبية مشروعاتنا البحثية إلى معرفة وفهم أفضل لموضوعات محددة، إلا أنه لا يترتب عن جميع الأبحاث نتائج قابلة للتنفيذ، مثل طرق الاختبار أو تقنيات التحقق والمصادقة، لكننا نعتبر هذه النتائج ذات قيمة للممارسين والباحثين المطلعين على حد سواء، وهذا هو سبب وجود دافع قوي لنشر نتائج الأبحاث. يستخدم هذا الجانب من عملنا البحث لاستكشاف الفرص والتحديات والفجوات المعرفية المرتبطة بلعبتنا ويساعد في هيكلة البحث المستقبلي في هذا المجال. تمثل مجموعة FIFA المفهرسة مثالاً على النتيجة التي تم التوصل عليها على مدى فترة زمنية أطول.
تطوير طرق اختبارات جديدة وتحسين الأساليب الحالية لبرامج الجودة الراسخة
طور برنامج الجودة FIFA أكثر من 20 دليل اختبار للمنتجات وأرضيات اللعب والتقنيات المستخدمة في كرة القدم منذ انطلاقه في عام 1996. تعلب الأبحاث دورًا حيويًا في ضمان أن هذه الأدلة تتحسن بمرور الوقت، مع الحفاظ على صلة المنتجات ورفع المعيار على مستوى المحترفين والهواة. تتمثل وسائل التفاعل في هذا المجال في عرض أي معدات أو طريقة اختبار جديدة قد تساعد في جمع النتائج بطريقة أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة أو أكثر قابلية للتكرار أو إيجاد طرق جديدة لقياس المخرجات كنتيجة للابتكار في تصميم المنتجات.
تطوير طرق جديدة للتحقق والمصادقة على أحدث التقنيات والمنتجات في كرة القدم
يستكشف قسم أبحاث ومعايير كرة القدم بنشاط منتجات جديدة من شأنها أن تحسن اللعبة، مثل تحسين تقنيات التحكيم بمساعدة الفيديو، وتسهيل الوصول لتقنيات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية على الصعيد العالمي أو تحسين تجربة أصحاب المصلحة في كرة القدم. في إطار هذه العملية تظهر الحاجة إلى إجراء الأبحاث للمساعدة في تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للابتكارات، وتطوير الأساليب التي يمكن من خلالها إحصاء هذه الجوانب كمياً، وأخيراً تحديد التدابير المقبولة التي يجب لكي يستخدم هذا المنتج في كرة القدم. يسمح برنامج FIFA للابتكار الذي تم إطلاقه حديثًا باستثناء لهذه القاعدة حيث يمكن اختبار التقنيات الجديدة في بطولات كرة القدم الحية وفقًا لإرشادات صارمة وبموافقة كل من FIFA ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).