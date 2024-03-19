أحدث أخبار FIFA
يعمل FIFA على مجموعة واسعة من الموضوعات من تحسين كرة القدم للسيدات وتطوير كرة القدم حول العالم إلى ضمان هياكل حوكمة أفضل لكرة القدم.
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تحت المجهر
التصنيف العالمي
جدول الترتيب المحدث للرجال والسيدات.تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
التحديث الأخير ١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
1
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
التحديث الأخير ١٥ مارس ٢٠٢٤