الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA

أحدث أخبار FIFA

يعمل FIFA على مجموعة واسعة من الموضوعات من تحسين كرة القدم للسيدات وتطوير كرة القدم حول العالم إلى ضمان هياكل حوكمة أفضل لكرة القدم.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
CAIRO, EGYPT - OCTOBER 06: Egypt fans before the FIFA U20 World Cup Round of 16 match between Egypt and Costa Rica at the Cairo International Stadium on October 6, 2009 in Cairo, Egypt. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino (C) with FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell (L) and FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström (R) during a FIFA Council Meeting at HoF, Home of FIFA on March 14, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
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CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
FIFA U-17 World Cup Trophy
المنظمة
مجلس FIFA يصوت على استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً من 2025 إلى 2029
FIFA U-17 Women's World Cup Trophy
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
ATHENS, GREECE - MARCH 08: Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event on March 08, 2024 in Athens, Greece. (Photo Courtesy of the Hellenic Football Federation)
كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA
WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 21: Referee Casey Reibelt in action during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group C match between Spain and Costa Rica at Wellington Regional Stadium on July 21, 2023 in Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
كيسي ريبلت: قدوة تحكيمية استلهمت ممن سبقنها

ملخص بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

استضافت أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا الدورة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي تحوّلت إلى نسخة حافلة بالإنجازات القياسية والأرقام غير المسبوقة.

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تحت المجهر
الأهداف الإستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027 (باللغة الإنكليزية)

يركّز FIFA على 11 هدفاً استراتيجياً للسنوات الأربع المقبلة.

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إضاءات على مشروع FIFA المعني بصحة المرأة

شهدت كرة قدم السيدات تطوراً هائلاً على مدى العقد الماضي، وزادت الضغوط الملقاة على كاهل اللاعبات، سواء داخل أرضية اللعب أو خارجها، ولذلك من المهم توسيع نطاق الدعم المقدَّم للاعبات.

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تقرير قياس الأداء من FIFA - كرة القدم للسيدات (الطبعة الثالثة)

كشف FIFA عن النسخة الثالثة من تقرير "تحديد الوتيرة" وهو التقرير العالمي الوحيد الذي يقيس أداء كرة القدم للسيدات والذي يقدم رؤى لا مثيل لها حول العوامل التي تؤدي إلى النجاح في أندية وبطولات كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم.

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تقرير استطلاع رأي الاتحادات الأعضاء في FIFA

لإبلاغ مجالات التركيز خلال السنوات المقبلة، تم الالتزام بتقرير كرة القدم للسيدات: تقرير مسح الاتحادات الأعضاء لعام 2023 للبناء على نتائج التقرير المماثل المنشور في عام 2019.

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Football Unites the World

Football Unites the World هي حركة عالمية للإلهام والتوحيد والتطوير من خلال كرة القدم. إنها تجمع الناس معاً، من جميع أنحاء العالم، للاحتفال باللعبة الجميلة.

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مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات 2023

أُقيمت النسخة الثانية من مؤتمر FIFA لكرة القدم للسيدات في سيدني/جاديجال، أستراليا، يومي 18 و19 أغسطس 2023، مع وصول بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ إلى نهايتها المثيرة.

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التصنيف العالمي

التصنيف العالمي

جدول الترتيب المحدث للرجال والسيدات.

تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
ARG
الأرجنتين
الأرجنتين
1855.20
2
FRA
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
ENG
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
BEL
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
BRA
البرازيل
البرازيل
1784.09

التحديث الأخير ١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
1
ESP
إسبانيا
إسبانيا
2085.96
2
ENG
إنجلترا
إنجلترا
2021.41
3
FRA
فرنسا
فرنسا
2018.81
4
USA
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
GER
ألمانيا
ألمانيا
2005.24

التحديث الأخير ١٥ مارس ٢٠٢٤

بطولات وأحداث FIFA

اكتشف بطولات FIFA

FIFA+

Inside FIFA

نبذة عن FIFA

مهمة FIFA الرئيسية هي الاضطلاع بحوكمة كرة القدم وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم. تواصل المنظمة منذ عام 2016 تطورها السريع لتصبح هيئة قادرة على خدمة لعبتنا الجميلة بشكل أكثر فعالية لصالح العالم بأسره.

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كرة القدم للسيدات

تعد كرة القدم للسيدات أكبر فرصة لنمو كرة القدم في الوقت الحالي، وتشكل دائماً أولوية قصوى بالنسبة إلى FIFA.

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التأثير الاجتماعي

يعمل FIFA بنشاط لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال عمل مؤسسة FIFA وبرامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها.

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تطوير كرة القدم

سعياً وراء الهدف 7 من الرؤية 2020-2023، وضع FIFA حتى الآن اللبنات الأساسية لمزيد من النمو من خلال العديد من الأمثلة المتعلقة بهياكل الحوكمة المعززة وتطوير المهنيين والأنظمة العاملة داخل الاتحادات.

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تقني

اتّبع FIFA مسارات متوازية في استخدام التكنولوجيا لصالح مجتمع كرة القدم في عام 2020.

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الشؤون القانونية والامتثال

بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، يلتزم FIFA بشدة بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافية.

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تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي

جدول الترتيب المحدث للرجال والسيدات.

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