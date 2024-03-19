تقرير قياس الأداء من FIFA - كرة القدم للسيدات (الطبعة الثالثة)

كشف FIFA عن النسخة الثالثة من تقرير "تحديد الوتيرة" وهو التقرير العالمي الوحيد الذي يقيس أداء كرة القدم للسيدات والذي يقدم رؤى لا مثيل لها حول العوامل التي تؤدي إلى النجاح في أندية وبطولات كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم.