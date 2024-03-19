كل الأخبار

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تطوير كرة القدم
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المنظمة
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
مجلس FIFA يصوت على استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً من 2025 إلى 2029
١٤ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
١٤ مارس ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح الآن
١٢ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
استراتيجية كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA
١١ مارس ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
كونتي: عِشت تجربة لا تنسى في برنامج FIFA لإرشاد المدربات
٨ مارس ٢٠٢٤
التحكيم
كيسي ريبلت: قدوة تحكيمية استلهمت ممن سبقنها
٧ مارس ٢٠٢٤
برنامج FIFA Forward
اتحاد أنغويلا لكرة القدم يخطط للمستقبل بدعم من برنامج FIFA Forward
٧ مارس ٢٠٢٤
مكافحة المنشطات
FIFA ينشر نسخة عام 2023 من تقرير مكافحة المنشطات
٧ مارس ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو يخبر ممثلي المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 26™ أنهم جزءاً من فريق رائع سيقدم بطولة لا تُنسى
٥ مارس ٢٠٢٤
البطولات
آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٤ مارس ٢٠٢٤
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٢ مارس ٢٠٢٤
تقارير كرة القدم الاحترافية
FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023
١ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
برنامج Football for Schools يفتح آفاقاً جديدة في الدوحة
٢٩ فبراير ٢٠٢٤
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