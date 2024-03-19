كل الأخبار

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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
١٩ مارس ٢٠٢٤
30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
CAIRO, EGYPT - OCTOBER 06: Egypt fans before the FIFA U20 World Cup Round of 16 match between Egypt and Costa Rica at the Cairo International Stadium on October 6, 2009 in Cairo, Egypt. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
١٨ مارس ٢٠٢٤
CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
FIFA U-17 World Cup Trophy
المنظمة
مجلس FIFA يصوت على استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً من 2025 إلى 2029
١٤ مارس ٢٠٢٤
FIFA U-17 Women's World Cup Trophy
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino (C) with FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell (L) and FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström (R) during a FIFA Council Meeting at HoF, Home of FIFA on March 14, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 06: Aerial drone images at HoF, the Home of FIFA on July 6, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح الآن
١٢ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
ATHENS, GREECE - MARCH 08: Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event on March 08, 2024 in Athens, Greece. (Photo Courtesy of the Hellenic Football Federation)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA
١١ مارس ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: Pamela Conti (L) and Tom Sermanni during a Portrait session as part of FIFA Women's Development Programme at HoF, Home of FIFA on December 13, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
كونتي: عِشت تجربة لا تنسى في برنامج FIFA لإرشاد المدربات
٨ مارس ٢٠٢٤
WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 21: Referee Casey Reibelt in action during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group C match between Spain and Costa Rica at Wellington Regional Stadium on July 21, 2023 in Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
كيسي ريبلت: قدوة تحكيمية استلهمت ممن سبقنها
٧ مارس ٢٠٢٤
THE VALLEY, ANGUILLA - FEBRUARY 29: The inauguration of new infrastructure projects at Anguilla Football Association HQ on February 29, 2024 in The Valley, Anguilla. (Photo by Anguilla Football Association)
برنامج FIFA Forward
اتحاد أنغويلا لكرة القدم يخطط للمستقبل بدعم من برنامج FIFA Forward
٧ مارس ٢٠٢٤
AGADIR, MOROCCO - DECEMBER 10: FIFA medical officers take blood samples from the players of Al Ahly Sport Club during doping control on December 10, 2013 in Agadir, Morocco. (Photo by Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images)
مكافحة المنشطات
FIFA ينشر نسخة عام 2023 من تقرير مكافحة المنشطات
٧ مارس ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - MARCH 06: FIFA President Gianni Infantino speaks during the FWC26 Host Cities Commercial Summit on March 06, 2024 in Miami, Florida, United States of America. (Photo by Marco Bello - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يخبر ممثلي المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 26™ أنهم جزءاً من فريق رائع سيقدم بطولة لا تُنسى
٥ مارس ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: During the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Final match between Real Madrid and Al Hilal at Prince Moulay Abdellah on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٤ مارس ٢٠٢٤
GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٢ مارس ٢٠٢٤
Professional. Football Report 2023 cover
تقارير كرة القدم الاحترافية
FIFA ينشر تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023
١ مارس ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - FEBRAUARY 27: FIFA Football for Schools Global M&E Expert Panel Workshop on Februray 27, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Vinod Divakaran/FIFA)
المنظمة
برنامج Football for Schools يفتح آفاقاً جديدة في الدوحة
٢٩ فبراير ٢٠٢٤