شفافية الرواتب

يمتد التزام FIFA بالشفافية عبر المنظمة، وهو مبدأ رئيسي من مبادئ رؤية FIFA 2.0، إلى الكشف عن المرتبات المدفوعة للأعضاء الرئيسيين في إدارة FIFA العليا ورؤساء لجانه وأعضاء مجلس FIFA. واتساقاً مع التزام FIFA بالشفافية والمساءلة، يوضح هذا القسم بالتفصيل الرواتب المدفوعة لأعضاء مجلس FIFA ورئيس FIFA وأمين عام FIFA وأعضاء لجان FIFA عن فترة 2018. يتم سنويا نشر الرواتب السنوية التي يحصل عليا الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء مجلس FIFA والأمين العام وكذلك رؤساء ونواب رؤساء اللجان المستقلة واللجان الدائمة. كما هو محدد في المادة 51 من نظام FIFA الأساسي، فإن اللجنة الفرعية للرواتب في FIFA مسؤولة عن تحديد قواعد الرواتب وتحديد رواتب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء المجلس، وكذلك الأمين العام. لا يجوز لأي طرف آخر تحديد رواتب هؤلاء الأفراد. تصدّق اللجنة الفرعية للرواتب على عقد رئيس FIFA وعقد الأمين العام. تتحمل اللجنة الفرعية للتعويضات مسؤولية مراقبة الامتثال لقواعد الرواتب. تجتمع اللجنة الفرعية للرواتب كلما دعت الحاجة. يمكنك الاطلاع على رواتب FIFA السنوية لعام 2020 هنا.