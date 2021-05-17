يساعد برنامج الامتثال الشامل الخاص بـ FIFA على تعزيز الشفافية والسلوك الأخلاقي وتحديد المخاطر وتحديد السياسات ووضع الإجراءات. يتضمن برنامج FIFA للامتثال ما يلي:

الإدارة العليا

إنشاء فريق مخصص للامتثال بأدوار ومسؤوليات واضحة

رفع التقارير إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق والامتثال

دعم قوي من الإدارة العليا برسالة واضحة (انظر مدونة قواعد السلوك)

تقييم المخاطر

حدّد FIFA، من خلال سلسلة أسئلة تتعلق بأربعة مجالات تركز على الامتثال (الرشوة والفساد والاحتيال وتضارب المصالح ومخاطر السمعة وضوابط التجارة الدولية)، ووضع معايير للمخاطر ذات الصلة التي تواجه كل قسم من أقسام FIFA، الأمر الذي سمح له بتحديد أولويات الضوابط الموجودة وتقييمها للتخفيف من حدتها. وبالتعاون مع كل قسم، يتم وضع خطة عمل تركز على الوعي بالمخاطر، والتدريب على التخفيف من المخاطر وضوابطه. تتمثل مهمتنا في تنفيذ طريقة حديثة لتقييم مخاطر الامتثال، من خلال:

منح ملكية المخاطر لنوع النشاط،

توفير أدوات لتحديد المخاطر،

تعزيز الموضوعية باستخدام البيانات والمعايير،

وضع مخرجات تسمح بتقييم فعالية البرامج، و

تنفيذ قائم على المخاطر للمهام التي تضيف قيمة إلى FIFA بصورة عامة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار برنامج الامتثال الحديث الخاص به، يجرى معالجة مراجعات الامتثال الخاصة بـ FIFA وفقًا لنهج قائم على المخاطر لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة. على سبيل المثال يتم على أساس منهجي تقييم ومراجعة تضارب المصالح، وعند الحاجة، يتم تحديد إجراءات التخفيف.

المراقبة والمراجعة والعناية الواجبة

المراجعة المركزية لتمويل برنامج FIFA المتقدم للتطوير المقدم للاتحادات الأعضاء ومعالجة أي مشكلات يتم اكتشافها

برنامج مصمم لإجراء العناية الواجبة بشأن الأطراف الثالثة ذات الصلة

مراجعة المخاوف التي أثيرت والتحقيق بشكل صحيح مع تقديم المشورة للإدارة العليا

العناية الواجبة للطرف الثالث يعمل FIFA في جميع بلدان العالم، وقد تخضع بعض البلدان والأفراد والمنظمات الدولية لقيود على المعاملات التي يشار إليها عادة باسم "العقوبات" أو"الحظر". يجري FIFA فحصاً قائم على المخاطر وبذل العناية الواجبة على شركاء الأعمال الرئيسيين للامتثال لقيود مراقبة التجارة الدولية ولضمان فهم جيد للأطراف التي نتعامل معها. تقارير المراجعة المركزية يلتزم FIFA بضمان أن جميع المخصصات المالية المقدمة من برنامج FIFA المتقدم للتطوير تُوجه حصريًا إلى عمليات ومشروعات وأنشطة كرة القدم الأساسية. لإجراء مراجعات مركزية مستقلة، يتم إشراك مدققين معترف بهم عالميًا لضمان أن يحظىFIFA بصورة أكثر شمولاً لقدرات الإدارة المالية ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بجميع المستفيدين من المخصصات المالية لبرنامج FIFA المتقدم للتطوير. الامتثال في كأس العالم FIFA وضع FIFA برنامج امتثال شامل لكأس العالم FIFA لبناء الشفافية وتعزيز السلوك الأخلاقي وتحديد المخاطر وتحديد السياسات ووضع الإجراءات وتنفيذ التدابير التصحيحية السريعة عند الضرورة، مع التركيز على العناية الواجبة، ودعم رعاة FIFA ومساعدة المنتخبات المشاركة ودعم الامتثال في البطولة. عملية تقديم العطاءات لكأس العالم FIFA أنشأ FIFA عملية جديدة لتقديم العطاءات لضمان أن يتسم اختيار الدول المضيفة لكأس العالم FIFA بالانفتاح والشفافية قدر الإمكان ولمراقبة العناصر الرئيسية للعملية، بدءًا من المعاملة المتساوية للاتحادات الأعضاء المشاركة إلى التقييم النهائي لدفاتر العطاءات، بما في ذلك برنامج امتثال قوي يغطي كل شيء من تقييم المخاطر إلى تعريفات السياسات.

السياسات والإجراءات والضوابط

تحدد مدونة قواعد سلوك FIFA المنقحة، التي أطلقت في 2017، القيم الأساسية لـ FIFA ومسؤوليات الامتثال لموظفيها والمنظمة ككل. تنص المدونة على قواعد وإرشادات واضحة لأعضاء فريق عمل FIFA، ويضع التزاماتهم في سياق قيم FIFA والتزامه بممارسة الأعمال بنزاهة. بعد إطلاق مدونة قواعد السلوك المنقحة، أطلق FIFA مجموعة جديدة من الإرشادات المصممة خصيصًا لأعمال FIFA فيما يخص موضوعات امتثال محددة، ألا وهي: مكافحة الرشوة والفساد، وتضارب المصالح، والهدايا والضيافة، وضوابط التجارة الدولية ومخاطر السمعة. تقدم المستندات إرشادات ونصائح واضحة كما أنها سهلة القراءة وتحتوي على تعريفات قانونية محدودة للغاية وتستخدم نفس عناصر التصميم لمساعدة القارئ على فهم المحتوى بسرعة. كذلك تحتوي المستندات على أمثلة من الحياة الواقعية وأسئلة متكررة لجعلها ذات صلة بعمل موظفينا اليومي.

التدريب والتواصل