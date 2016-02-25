يضطلع FIFA بدور أساسي في المجتمع، وبالتالي فإن الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد أمر أساسي لمهمة FIFA الاجتماعية الأوسع. وبصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، يلتزم FIFA بشدة بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافية. في هذا السياق، يضطلع قسم الشؤون القانونية والامتثال في FIFA بدور رئيسي داخل المنظمة. يُقدم قسم الشؤون القانونية والامتثال في FIFA جميع أنواع الاستشارات القانونية والمتعلقة بالامتثال لأقسام FIFA المختلفة ولجميع الهيئات واللجان الداخلية، والتي تخضع في المقام الأول لقوانين ولوائح FIFA. يتحمل قسم الشؤون القانونية والامتثال فيFIFA أيضًا مسؤولية الملف القانوني الكامل لـ FIFA في القضايا المعروضة على محكمة التحكيم للرياضة (CAS) أو المحاكم العادية. يضم القسم أقساماً فرعية مختلفة، والتي تنقسم بعد ذلك إلى أقسام مختلفة، تغطي الجوانب القانونية وجوانب الامتثال في FIFA. يتألف قسم الشؤون القانونية والامتثال في FIFA من حوالي 150 موظفًا، 55٪ منهم من السيدات و45٪ رجال، وينتمي الموظفون إلى 30 دولة مختلفة. يهدف القسم إلى المساهمة في رؤية FIFA الجديدة للترويج للعبة كرة القدم وحماية نزاهتها وإتاحة فرصة ممارستها للجميع.