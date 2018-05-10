ما نقوم به
يساعد برنامج الامتثال الشامل الخاص بـ FIFA على بناء الشفافية وتعزيز السلوك الأخلاقي وتحديد المخاطر وتحديد السياسات ووضع الإجراءات. يتمثل هدف برنامج الامتثال في FIFA في المساعدة في حماية كرة القدم. نحن نقدم الدعم لأعضاء فريقنا والاتحادات الأعضاء حول العالم بالاستماع إلى مخاوفهم، وتقديم المشورة بشأن قضايا الامتثال وتوفير الأدوات التي يمكن أن تساعدهم في التعامل مع التحديات التي تواجههم. تحتوي تقارير حوكمة FIFA على معلومات ذات صلة حول أنشطة الامتثال المختلفة لدينا (تقرير 2016، وتقرير 2017، وتقرير 2018، وتقرير 2019، تقرير 2020، تقرير 2021، تقرير 2022 وتقرير 2023). مزيد من التفاصيل حول برنامج الامتثال