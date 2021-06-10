محكمة كرة القدم

تقرر غرفة تسوية المنازعات (DRC) على أساس التمثيل المتساوي للاعبين والأندية، مع رئيس مستقل. وفقًا للمادة 22 الفقرة 1 أ) و ب) و د) و هـ) من RSTP ، تتمتع غرفة تسوية المنازعات (DRC) بالاختصاص القضائي للفصل في: