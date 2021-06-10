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وفقًا للمادة 54 من نظام FIFA الأساسي، تصدر محكمة كرة القدم قرارات تتعلق بالنزاعات المتعلقة بكرة القدم والتطبيقات التنظيمية. تتكون محكمة كرة القدم من ثلاث غرف:
غرفة تسوية المنازعات (DRC)؛
غرفة أوضاع اللاعبين (PSC)؛ و
غرفة الوكلاء (ِAC).
تخضع اختصاصات محكمة كرة القدم للقواعد الإجرائية الحاكمة لمحكمة كرة القدم (القواعد الإجرائية)، كما أصدرها مجلسFIFA. تم تحديد اختصاص محكمة كرة القدم لاتخاذ القرارات في لوائح FIFA المختلفة، بما في ذلك لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP) واللوائح الحاكمة لتطبيق قوانين FIFA.
إذا كان لديك أي سؤال أو شك بخصوص محكمة كرة القدم، يرجى مراجعة الأسئلة الشائعة.
وساطة FIFA الوساطة هي عملية مرنة تتم بسرّية حيث يتولى شخص محايد مساعدة الأطراف المعنية في العمل من أجل التفاوض فيما بينها للتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع.
غرفة تسوية المنازعات
الغرض
تقرر غرفة تسوية المنازعات (DRC) على أساس التمثيل المتساوي للاعبين والأندية، مع رئيس مستقل. وفقًا للمادة 22 الفقرة 1 أ) و ب) و د) و هـ) من RSTP ، تتمتع غرفة تسوية المنازعات (DRC) بالاختصاص القضائي للفصل في:
الخلافات بين الأندية واللاعبين فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار التعاقدي في حالة وجود طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب ؛
النزاعات المتعلقة بالعمل بين النادي ولاعب ذي بعد دولي ؛
المنازعات المتعلقة بتعويضات التدريب وآلية التضامن بين الأندية المنتسبة لاتحادات مختلفة ؛ و
الخلافات المتعلقة بتعويضات التدريب وآلية التضامن بين الأندية المنتسبة إلى نفس الاتحاد ،
بشرط أن يحدث انتقال اللاعب على أساس النزاع بين أندية تابعة لاتحادات مختلفة.
أحدث القرارات
١٩ أغسطس ٢٠٢١
Rotondi-ES
١٩ أغسطس ٢٠٢١
Fener-ES
١٩ أغسطس ٢٠٢١
Almeida Monteiro
١٩ أغسطس ٢٠٢١
Chagas
١٧ أغسطس ٢٠٢١
Boe-Kane
غرفة أوضاع اللاعبين
الغرض
وفقًا للمادة 22 الفقرة 1 ج) من قوانين أوضاع وانتقالات اللاعبين، تتمتع غرفة أوضاع اللاعبين بالاختصاص القضائي للفصل في:
النزاعات المتعلقة بالعمل بين نادٍ ومدرب ذي بعد دولي ؛
النزاعات المتعلقة بالعمل بين جمعية ومدرب ذي بعد دولي ؛ و
الخلافات بين الأندية المنتسبة لاتحادات مختلفة.
وفقًا للمادة 19، الملحق 1 والملحق 3 من قوانين أوضاع وانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى القوانين التي تحكم أهلية اللاعبين، تتمتع غرفة أوضاع اللاعبين بالاختصاص القضائي للفصل في التطبيقات التنظيمية فيما يتعلق بما يلي:
التحويل الدولي أو التسجيل الأول لقاصر ؛
إعفاء طفيف محدود ؛
تدخل FIFA للسماح بتسجيل اللاعب ؛
طلب الأهلية أو تغيير الجمعية ؛ أو
العودة المتأخرة للاعب من واجبه التمثيلي.
أحدث القرارات
٧ ديسمبر ٢٠٢٣
Diedhiou
٥ ديسمبر ٢٠٢٣
Berenguer Remiro
٥ ديسمبر ٢٠٢٣
Gacancin
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
Horvat
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
Garjmi