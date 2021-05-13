القواعد والتقارير

يضطلع FIFA، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، بدور المشرّع في جميع أنواع أنشطة كرة القدم. يُمرّر FIFA، من خلال كونجرس FIFA أو مجلس FIFA أو الأمين العام، أنواع مختلفة من الوثائق القانونية التي تؤثر على الأنشطة اليومية لكرة القدم في جميع أنحاء العالم. يحتوي هذا القسم على هذه الوثائق القانونية في سياق أنشطة قسم القانون والامتثال في FIFA، وجميع هذه المستندات قابلة للتنزيل بصيغة PDF. ستجد الإصدارات الحالية من المجموعات المختلفة من القواعد واللوائح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نظام FIFA الأساسي، ولوائح حوكمة FIFA، ولوائح FIFA بشأن وضع اللاعبين وانتقالهم، ومدونة FIFA للأخلاقيات، وقانون FIFA للانضباط ولوائح FIFA الخاصة بالعمل مع الوسطاء وغير ذلك. هل تبحث عن اللوائح السابقة؟ يمكنك العثور عليها جميعاً في أرشيف اللوائح.