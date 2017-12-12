كما هو منصوص في نظام FIFA الأساسي، يتمثل أحد أهداف FIFA الأساسية في تعزيز نزاهة كرة القدم. وبناءً عليه، اعتمد FIFA نهجًا فعالًا تجاه مكافحة جميع أشكال التلاعب و/أو التأثير غير القانوني على مباريات أو مسابقات كرة القدم. تتمثل المبادئ الرئيسية لمبادرة FIFA للنزاهة في تعزيز النزاهة وحماية مباريات كرة القدم والمسابقات. وهذا يعني تعزيز النزاهة داخليًا وللعامة في جميع الأوقات، فضلاً عن حماية مباريات ومسابقات كرة القدم من التلاعب بالمباريات لأكبر قدر ممكن وفي جميع الظروف.