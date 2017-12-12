ما نقوم به
كما هو منصوص في نظام FIFA الأساسي، يتمثل أحد أهداف FIFA الأساسية في تعزيز نزاهة كرة القدم. وبناءً عليه، اعتمد FIFA نهجًا فعالًا تجاه مكافحة جميع أشكال التلاعب و/أو التأثير غير القانوني على مباريات أو مسابقات كرة القدم. تتمثل المبادئ الرئيسية لمبادرة FIFA للنزاهة في تعزيز النزاهة وحماية مباريات كرة القدم والمسابقات. وهذا يعني تعزيز النزاهة داخليًا وللعامة في جميع الأوقات، فضلاً عن حماية مباريات ومسابقات كرة القدم من التلاعب بالمباريات لأكبر قدر ممكن وفي جميع الظروف.
في قسم الشؤون القانونية والامتثال، قام FIFA بتبسيط وتحسين نظامه الداخلي من خلال إنشاء قسم النزاهة FIFA. يتولى قسم النزاهة في FIFA مسؤولية تنفيذ مبادرة FIFA للنزاهة من خلال وضع تدابير وقائية لحماية مسابقات FIFA ومن خلال إجراء تحقيقات أولية فيما يتعلق بالتلاعب في المباريات والنزاهة، ومن خلال التواصل مع مختلف الشركاء من أجل توسيع شبكة النزاهة التابعة له ومن خلال مساعدة الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية في تطوير مبادرات النزاهة الخاصة بهم.