تعد المراهنة قطاعاً متنامياً في جميع أنحاء العالم، ويقدر FIFA أن إجمالي حجم التداول العالمي من المراهنة على بطولات كرة القدم يبلغ المليارات. وفي الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع مصدراً لتمويل الرياضة، فإنه يمثل من الجهة الأخرى خطراً حقيقياً على نزاهة كرة القدم. ففي سياق التلاعب بالمباريات، يمكن التأثير أو التلاعب في مسار أو نتيجة مباراة أو بطولة لكرة قدم بهدف جني الأرباح عبر مراهنات غير قانونية. ويلتزم FIFA التزاماً تاماً بحماية نزاهة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فقد وضع قواعد محددة للمراهنة والمقامرة وغيرها من النشاطات المماثلة في كرة القدم.

المشاركة في المراهنة أو المقامرة أو النشاطات المماثلة

يخضع الأشخاص الملتزمون بمدونة FIFA لقواعد السلوك، أي المسؤولون والحكام واللاعبون ووكلاء المباريات والوسطاء، للمدونة على النحو الآتي:

يُحظر عليهم المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المراهنة أو المقامرة أو اليانصيب أو الفعاليات أو المعاملات المماثلة المتعلقة بمباريات أو بطولات كرة القدم و/ أو أي نشاطات تتصل بكرة القدم.

يجب ألا يكون لديهم أي مصالح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال أطراف خارجية أو بالاشتراك معهم)، في الكيانات والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات التي تروج أو تتوسط أو ترتب أو تنظم المراهنات أو المقامرة أو اليانصيب أو الفعاليات المماثلة أو المعاملات المتصلة بمباريات وبطولات كرة القدم.

يُقصد بمصطلح "المصالح" اكتساب أي منفعة محتملة للأشخاص أنفسهم المشمولين بالمدونة و/ أو الأطراف ذوي الصلة.

بحسب المادة 26 من مدونة أخلاقيات FIFA، يمكن أن تخضع السلوكيات التالية لتحقيق في النزاهة، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى غرامة لا تقل عن 100,000 فرنك سويسري وحظر المشاركة في أي نشاطات متعلقة بكرة القدم لمدة أقصاها ثلاث سنوات:

المشاركة المباشرة

مثال: يراهن لاعب/ حكم/ مسؤول كروي على أي مباراة لكرة القدم.

المشاركة غير المباشرة

أمثلة: