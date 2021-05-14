محكمة التحكيم الرياضية

منذ 1 فبراير/شباط 2023، أنشأ FIFA ومحكمة التحكيم الرياضي صندوقاً مخصَّصاً لتقديم المساعدة القانونية للجهات الفاعلة في كرة القدم وذلك عند إحالة المنازعات ذات الصلة إلى محكمة التحكيم الرياضي. وفي حال الاستعانة بهذا الصندوق، تُقدِّم محكمة التحكيم الرياضي تسهيلات إجرائية (1) لأي شخص طبيعي، (2) ودون دفع أي رسوم أو تكاليف إدارية/إجرائية إلى مكتب المحكمة، (3) على أن تكون هذه التسهيلات متاحة بشكل استثنائي لأندية كرة القدم (الفئة الرابعة) مرة واحدة في كل سنة تقويمية، (4) وأن يبت في القضية مُحكِّم واحد من قائمة مُحكِّمي كرة القدم في محكمة التحكيم الرياضي وأن تكون إجراءات التحكيم مجانية.