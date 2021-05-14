الغاية
بموجب المادة 56 من نظام FIFA الأساسي، يعترف FIFA بمحكمة التحكيم الرياضي المستقلة (CAS)، التي يقع مقرها بمدينة لوزان السويسرية، وذلك للبت في المنازعات القائمة بين FIFA والاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية والدوريات والأندية واللاعبين والمسؤولين والوسطاء والمرخصّين ووكلاء المباريات المرخص لهم.
تخضع إجراءات التحكيم للأحكام المتعلقة بالتحكيم الرياضي في ميثاق هذه المحكمة، التي تعمل أساساً بلوائح FIFA المختلفة ثم بمقتضيات القانون السويسري.
تُحدِّد المادة 57 من نظام FIFA الأساسي اختصاصات محكمة التحكيم الرياضي، حيث يجب تقديم الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الهيئات القانونية لـFIFA وتلك الصادرة عن الاتحادات القارية أو الاتحادات الأعضاء أو الدوريات إلى محكمة التحكيم الرياضي في غضون 21 يوماً من الإخطار بالقرار.
منذ 1 فبراير/شباط 2023، أنشأ FIFA ومحكمة التحكيم الرياضي صندوقاً مخصَّصاً لتقديم المساعدة القانونية للجهات الفاعلة في كرة القدم وذلك عند إحالة المنازعات ذات الصلة إلى محكمة التحكيم الرياضي. وفي حال الاستعانة بهذا الصندوق، تُقدِّم محكمة التحكيم الرياضي تسهيلات إجرائية (1) لأي شخص طبيعي، (2) ودون دفع أي رسوم أو تكاليف إدارية/إجرائية إلى مكتب المحكمة، (3) على أن تكون هذه التسهيلات متاحة بشكل استثنائي لأندية كرة القدم (الفئة الرابعة) مرة واحدة في كل سنة تقويمية، (4) وأن يبت في القضية مُحكِّم واحد من قائمة مُحكِّمي كرة القدم في محكمة التحكيم الرياضي وأن تكون إجراءات التحكيم مجانية.
يُمكنكم الاطلاع على المبادئ التوجيهية بشأن المساعدة القانونية في القضايا المرفوعة أمام محكمة التحكيم الرياضي هنا.
قرارات محكمة التحكيم الرياضية
في إطار نهج FIFA الرامي إلى تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات حول مختلف القضايا التي تبت فيها محكمة التحكيم الرياضية، ينشر FIFA سنوياً جميع قرارات محكمة التحكيم الرياضية غير السرية التي كان فيها طرفاً مباشراً.
المُحَكِّمون
بما أن النزاعات المتعلقة بكرة القدم هي الغالبة في القضايا المحالة على محكمة التحكيم الرياضية مقارنة بالرياضات الأخرى، فقد قررت محكمة التحكيم الرياضية و FIFA إعداد قائمة تضم 125 مُحَكِّماً متخصصاً في هذا المجال.