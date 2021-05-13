وفقًا للفقرة 3 من المادة 36 من مدونة FIFA للأخلاقيات، يجوز لرئيس غرفة التحكيم أن يقرر نشر القرار المتخذ جزئيًا أو كليًا، شريطة أن تكون الأسماء المذكورة في القرار (بخلاف تلك المتعلقة بـالطرف) وأي معلومات أخرى تعتبر حساسة من قبل رئيس الغرفة القضائية مجهولة الهوية حسب الأصول. تم إخطار لجنة الأخلاقيات المستقلة بالقرارات التالية منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019. يتم تحميل القرارات الجديدة للجنة الأخلاقيات في FIFA كل أربعة أشهر. آخر تحديث: 1 يونيو/حزيران 2024. لجنة الأخلاقيات (التكوين) لجنة الأخلاقيات المستقلة هي إحدى هيئات FIFA القضائية، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن التحقيق في الانتهاكات المحتملة لمدونة FIFA لقواعد السلوك. منذ عام 2012، تم تقسيمها إلى غرفتين منفصلتين - غرفة التحقيق وغرفة التحكيم