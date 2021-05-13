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وفقاً للمادة 52 من نظام FIFA الأساسي، فإن لجان الانضباط والتظلمات والأخلاق هي هيئات FIFA القضائية. يجب تشكيل هذه الهيئات القضائية الثلاث بحيث يكون لدى الأعضاء المعرفة والقدرات والخبرة المتخصصة اللازمة لإنجاز مهامهم على النحو المطلوب. يتعين على رئيس ونائب رئيس وأعضاء هذه اللجان تلبية معايير الاستقلالية على النحو المحدد في لوائح FIFA للحوكمة. ينتخب كونجرس FIFA هؤلاء الأعضاء لفترات مدتها أربع سنوات وبحد أقصى ثلاث فترات.
لجنة الانضباط
الغرض
تعلن لجنة الانضباط عن العقوبات المنصوص عليها في نظام FIFA الأساسي وقانون الانضباط الخاص بـ FIFA على الاتحادات الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين والوسطاء ووكلاء المباريات المرخصين.
أحدث القرارات
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
Saleh Chihadeh_12.09.2024
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
Alahly Benghazi SC_30.07.2024
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
Mohammed Rharsalla Kadfi (Morocco)_03.06.2024
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
Matko Mijael Miljevic(Argentina)_31.05.2024
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
Marta VIEIRA DA SILVA_04.08.2024
لجنة الأخلاقيات
وفقًا للفقرة 3 من المادة 36 من مدونة FIFA للأخلاقيات، يجوز لرئيس غرفة التحكيم أن يقرر نشر القرار المتخذ جزئيًا أو كليًا، شريطة أن تكون الأسماء المذكورة في القرار (بخلاف تلك المتعلقة بـالطرف) وأي معلومات أخرى تعتبر حساسة من قبل رئيس الغرفة القضائية مجهولة الهوية حسب الأصول. تم إخطار لجنة الأخلاقيات المستقلة بالقرارات التالية منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019. يتم تحميل القرارات الجديدة للجنة الأخلاقيات في FIFA كل أربعة أشهر. آخر تحديث: 1 يونيو/حزيران 2024. لجنة الأخلاقيات (التكوين) لجنة الأخلاقيات المستقلة هي إحدى هيئات FIFA القضائية، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن التحقيق في الانتهاكات المحتملة لمدونة FIFA لقواعد السلوك. منذ عام 2012، تم تقسيمها إلى غرفتين منفصلتين - غرفة التحقيق وغرفة التحكيم
أحدث القرارات
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
Massam Adeel Jaleel_20.06.2024
٢٣ مايو ٢٠٢٤
FED-484_Mizanur Rahman
٢٣ مايو ٢٠٢٤
FED-483_Abu Nayeem Shohag
٢٣ مايو ٢٠٢٤
FED-481_Abu Hossain
٢٣ مايو ٢٠٢٤
FED-482_Imrul Hasan Sharif
لجنة الاستئناف
الغرض
لجنة الاستئناف مسؤولة عن النظر في الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق التي لم يعلن بأنها نهائية بموجب لوائح FIFA ذات الصلة.
أحدث القرارات
٢ مايو ٢٠٢٤
Mr. Matej Jakubek
١ مايو ٢٠٢٤
Chilean Football Association
١٥ فبراير ٢٠٢٤
Mr. Leroy Sané
المساعدة القانونية والتمثيل المجاني
الغاية
FIFA ملتزم بضمان حقوق الأفراد ممن لا يملكون الموارد المالية للدفاع عن أنفسهم بالشكل الواجب في الإجراءات المعمول بها أمام هيئات FIFA القضائية (اللجنة التأديبية، اللجنة الاستئنافية، لجنة الأخلاقيات).
النطاق
تماشياً مع المادة 46 من قانون FIFA التأديبي، والمادة 40 من مدونة أخلاقيات FIFA، يمكن تقديم الأشكال التالية من الدعم القانوني:
يُمكن إعفاء المتقدِّم بالطلب من دفع تكاليف الإجراءات ذات الصلة.
قد يتم اختيار مستشار قانوني (خدمة مجانية) وتعيينه لمساعدة الفرد.
قد يتحمّل FIFA التكاليف المعقولة للسفر والإقامة (بالإضافة لتكاليف السفر والإقامة لأي شهود أو خبراء أو المستشار القانوني).
يتعيَّن التوضيح أن المساعَدة القانونية محصورة بالأفراد الطبيعيين (الأفراد)، أي أنها غير متاحة للاتحادات الوطنية الأعضاء أو الأندية أو الكيانات الأخرى من غير الأشخاص الطبيعيين.
قائمة المستشارين القانونيين (خدمة مجانية)
يُمكن الوصول هنا إلى القائمة الحالية للمستشارين القانونيين (خدمة مجانية) الذين اختارهم FIFA والمتاح لهم الانخراط في الإجراءات أمام هيئات FIFA القضائية.
كيفية التقدم بطلبات الحصول على دعم قانوني والخدمة المجانية للمستشارين القانونيين
يُمكن للشخص التقدم بطلب للحصول على دعم قانوني والاستفادة من الخدمة المجانية للمستشارين القانونيين عبر منصة FIFA القانونية ، تحت خانة القضية ذات الصلة، مع تقديم شرح وافر لسبب الحاجة إلى هذا الطلب. ولدعم طلب الحصول على هذه الخدمة، يتوجّب على صاحب الطلب تقديم كافة المعلومات الضرورية لشرح وضعه المالي (كشف/كشوفات مصرفية، وبيان/بيانات ضريبية، وما إلى ذلك).
وسيقوم بعدها رئيس لجنة FIFA التأديبية أو رئيس الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات، حسب الاقتضاء، باتخاذ قرار بشأن طلب المساعدة القانونية بناء على تقديره الخاص، مع العلم أن هذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف.
وكقاعدة عامة، تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم قبول أي طلب في حال تبيَّن أن صاحبه يملك موارد مالية كافية، لكن يحق له التماس إعادة النظر في طلبه في حال تدهور وضعه المالي بشكل كبير بعد المراجعة الأولى.
يمكن للمُدَّعى عليه طلب الحصول على الدعم القانوني والخدمة المجانية للمستشارين القانونيين حالما يتم فتح القضية بحقه. ورغم أنه يمكن التقدم بهذا الطلب في أي مرحلة خلال إجراءات التقاضي، إلا أنه يُنصح القيام بذلك في مرحلة مبكرة قدر الإمكان.
خبراء النزاهة
الغاية
يلتزم FIFA بالحفاظ على النزاهة وتعزيزها في مجال كرة القدم على مستوى العالم، ويحرص على تقديم الدعم للجهات الفاعلة في كرة القدم عبر خبراءفي المسائل التأديبية والأخلاقية.
النطاق
تماشياً مع المادة 36 من قانون الانضباط، والمادة 61 من مدونة الأخلاقيات للـFIFA، يمكن لأمانة الهيئات القضائية في FIFA أن تأتمن خبراء النزاهة المستقلين لتقديم الدعم في التحقيقات الضرورية في أيخروقات محتملة للوائح FIFA.
ويمكنهم تحديداً، حسب الحاجة:
التعامل مع أطراف ثالثة؛
جمع الأدلة عبر الحصول على المعلومات المكتوبة، وطلب المستندات، واستلام إفادات الشهود؛
طلب فتح إجراءات تأديبية أو أخلاقية؛
اقتراح تطبيق تدابير تأديبية بحق اتحادات وطنية أو أندية أو أفراد؛
تمثيل FIFA في الإجراءات أمام الهيئات القضائية للـFIFA؛
استئناف القرارات التي تتخذها الهيئات القضائية للـFIFA أثناء الإجراءات التأديبية؛
دعم FIFA أمام محكمة التحكيم الرياضي في دعاوى الاستئناف ضد القرارات التي اتخذها الهيئات القضائية للـFIFA.
قائمة خبراء النزاهة المستقلين
حظر التسجيل
الغاية
يُعد حظر تسجيل اللاعبين الجدد سواء على المستوى الوطني أو الدولي (المعروف باسم حظر التسجيل) من الإجراءات التأديبية (العقوبات) المحتملة التي قد تفرضها هيئات FIFA القضائية على الأندية.
فبموجب الفقرة 3 من المادة 6 من قانون FIFA التأديبي، يجوز للجنة FIFA التأديبية فرض إجراء يقضي بحظر تسجيل لاعبين جدد، على أن يقتصر هذا الحظر على أشخاص اعتباريين فقط، أي على الأندية خصوصاً.
فعندما يُفرض حظر التسجيل على نادٍ ما، يُمنع هذا النادي من تسجيل أي لاعبٍ جديد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وسواء كان اللاعبون المعنيون من الهواة أو من المحترفين، وذلك طوال المدة التي يشملها هذا الإجراء. وعلى هذا الأساس، لن يتمكن النادي المعني مرة أخرى من تسجيل لاعبين جدد إلا بعد انقضاء فترة الحظر بالكامل أو في حالة ما إذا رفعت إدارة FIFA الحظر المفروض عليه (عادة عند التزام النادي بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في الحظر).
لمزيد من التفاصيل حول حظر التسجيل، ندعوكم للاطِّلاع، تحديداً، على التعميم الذي أصدره FIFA تحت رقم 1843، والذي يحدد، من جملة ما ينص عليه، القواعد المحيطة بتطبيق حظر التسجيل، والإجراءات الاستثنائية التي لا تتعارض مع الحظر، والمعلومات ذات الصلة بجنس ووضع اللاعبين المعنيين بالحظر (أي المعلومات التي تحدِّد ما إذا كان الأمر يتعلق بلاعبين أو لاعبات، أو بهواة أو محترفين)، فضلاً عن المجال الكروي الذي يمارس فيه اللاعبون المعنيون بالحظر (كرة القدم بنظام 11 ضد 11، أو كرة القدم داخل الصالات، أو كرة القدم الشاطئية).
وفي هذا السياق، وتماشياً مع الجهود التي يبذلها FIFA باستمرار لتعزيز الشفافية والحفاظ على النهج القائم على الإفصاح التام في كل ما له علاقة بأنشطة هيئات FIFA القضائية، نحيطكم علماً بأنه يُمكنكم الاطِّلاع هنا على قائمة الأندية التي يشملها حظر التسجيل حالياً.