وفقاً للمادة 51 الفقرة 7 من قانون الانضباط في FIFA، تنشر الأمانة العامة لـ FIFA القرارات الصادرة عن هيئات FIFA القضائية. عندما يحتوي القرار على معلومات سرية، قد يقرر FIFA، بحكم وظيفته أو بناءً على طلب أحد الأطراف، نشر نسخة مجهولة المصدر أو منقحة. تم الإخطار بالقرارات التالية الصادرة عن لجنة الانضباط في FIFA منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019. تنشر FIFA جميع القرارات المسببة الصادرة عن لجنة الانضباط في FIFA. أما القرارات غير المسببة فتصدر في وثيقة منفصلة ومجمعة تصدرها الأمينة العامة لـ FIFA. يتم تحميل القرارات الجديدة للجنة الانضباط في FIFA كل أربعة أشهر. آخر تحديث: 1 أكتوبر/حزيران 2024.