وفقًا للمادة 51 الفقرة 7 من قانون الانضباط في FIFA، تنشر الأمانة العامة قرارات صادرة عن هيئات FIFA القضائية. عندما يحتوي مثل هذا القرار على معلومات سرية، قد يقرر FIFA، بحكم منصبه أو بناءً على طلب أحد الأطراف، نشر نسخة مجهولة المصدر أو منقوصة. تم إخطار لجنة الاستئناف التابعة لـ FIFA بالقرارات التالية منذ 1 يناير 2019. ينشر FIFA جميع القرارات الصادرة مع الأسس من قبل لجنة الاستئناف التابعة لـ FIFA. يتم نشر القرارات بدون أسباب في وثيقة منفصلة ومجمعة تصدرها أمانة FIFA. يتم تحميل القرارات الجديدة الصادرة عن لجنة الاستئناف التابعة لـ FIFA كل أربعة أشهر. آخر تحديث: 1 يونيو/حزيران 2024.