سواء تعلق الأمر بالخوف من الفشل أو بنصيحة سيئة من مدرب أو طبيب، أو بالحاجة إلى تسريع وتيرة الاستشفاء، أو كان ناتجاً عن جهل بكل بساطة، فإن تعاطي المنشطات في كرة القدم ينطوي على نفس العواقب: لا يقتصر الأمر على خسارة المسيرة الرياضية للاعبين والإضرار بسمعتهم الشخصية، بل يمكنهم أيضاً إيذاء صحتهم الجسدية والعقلية مدى الحياة. نهج FIFA لمكافحة المنشطات تتمثل أولوية FIFA في حماية الصحة البدنية والسلامة العقلية للاعبين، مع تعزيز أخلاقيات الرياضة وصونها وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين. ولهذا السبب، بالإضافة إلى العمل مع اتحادات كرة القدم الوطنية والقارية، يضم FIFA يده إلى أيدي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال لمكافحة المنشطات بفعالية. يضع FIFA قواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم بما يتماشى مع مدونة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات - لائحة القواعد النهائية الخاصة بمكافحة المنشطات - مستنداً في الوقت ذاته إلى شبكة عالمية من موظفي مراقبة المنشطات المحترفين والمدرَّبين في هذا المجال، حيث يساعدون في إجراء اختبارات المنشطات داخل إطار المنافسة وخارجها. القواعد تحدد لوائح FIFA لمكافحة المنشطات عملية إجراء اختبارات المنشطات والعقوبات التي تنطبق على كل حالة إذا تبين أن اللاعب قد انتهك القواعد المنصوص عليها. تعرف على تفاصيل النسخة الأحدث من لوائح FIFA لمكافحة المنشطات، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021.