قانوني | مكافحة المنشطات

ما المقصود بتعاطي المنشطات؟

قائمة المواد المحظورة
المكملات
الطرق المحظورة

يُقصد بتعاطي المنشطات تناول اللاعبين مواد محظورة أو استخدامهم طرقًا محظورة لتحسين أدائهم.

قائمة المواد المحظورة

تعمل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بانتظام على تحديث قائمة المواد والطرق المحظورة لأنها تُحسن الأداء أو تُلحق الضرر بصحة اللاعبين أو تتعارض مع روح الرياضة. سواء تعلق الأمر بالمنشطات أو الكوكايين أو الأمفيتامينات، يجب أن يمتنع اللاعبون وأعضاء الأطقم عن استخدام أي مادة مذكورة في قائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، علماً أن هذه القائمة لا تحدد المواد المحظورة فحسب، بل تبين أيضاً ما إذا كانت محظورة في إطار المنافسة أو خارجها.

المكملات

حتى المكملات "الطبيعية" قد تحتوي على مواد محظورة، والتي قد تترتب عنها نفس العقوبات - في حال ظهورها في اختبار المنشطات - كما لو تم تناولها بأي طريقة من الطرق. ولذلك، فمن المهم دائماً التحقق من مكونات أي مكمل قبل تناوله. وإذ يُعد موقع Global DRO من المصادر المفيدة المتوفرة عبر الإنترنت، فإنه ينبغي أيضاً على طبيب الفريق أو أي طبيب آخر تشجيع اللاعبين على التحلي بالحس الاحترازي قبل تنازل أي دواء أو تلقي أي علاج يوصف لهم، حيث تقع على عاتق اللاعب مسؤولية جسيمة تتمثل في الحرص على إبقاء جسمه بمنأى عن أي مادة أو طريقة محظورة.

الطرق المحظورة

من شأن الطرق المحظورة، مثل تنشيط الدم، أن تخلف آثاراً سلبية على جسم اللاعب. ذلك أن نقل الدم يجعل هذا الأخير يحمل الأكسجين إلى بقية الجسم بفعالية أكبر، ولكن من الممكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى، بل وحتى فشل القلب أو سكتة دماغية. ولذا يتعين على اللاعبين - قبل تناول الأدوية أو المكملات أو تلقي العلاج - أن يعمدوا دائماً إلى التحقق من القائمة المحظورة والحصول على المشورة من الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات في بلدهم أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو FIFA. فإذا كانوا يعانون من مرض أو حالة ما تتطلب تناول دواء أو تلقي علاج معين، يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على إعفاء الاستخدام العلاجي. إذا أظهر اختبار المنشطات وجود مادة محظورة أو طريقة محظورة، فقد يواجه اللاعب عقوبات خطيرة، بما في ذلك نهاية مسيرته، إذ لا يوجد أي هامش للخطأ في هذا الباب. تذكَّر: أنت مسؤول على معرفة كل المواد والطرق المحظورة بموجب قائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

PDF
قائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2023
PDF
ملخص التعديلات الرئيسية والملاحظات التوضيحية لقائمة الممنوعات لعام 2023

كل ما يتعلق بمكافحة المنشطات

cqnzduic5ruzxafomzhl.jpg
ما المقصود بتعاطي المنشطات؟

المنشطات هي عندما يأخذ اللاعبون مواد محظورة أو يستخدمون طرقًا محظورة لتحسين أدائهم.

طالع المزيد
ufbrxxd3kg5juhmke5lw.jpg
إعفاءات الاستخدامات العلاجية

إذا كان للاعبين سبب طبي مشروع لاستخدام إحدى المواد أو الطرق المحظورة المدرجة في القائمة، فمن الممكن ملاءمتها إذا استوفت المعايير المحددة في المعيار الدولي لإعفاء الاستخدام العلاجي (ISTEUE).

طالع المزيد
aokt0yaubsfow60isgxw.jpg
اختبارات المنشطات

حرصاً على نزاهة كرة القدم، تُجرى اختبارات عشوائية لضبط حالات تعاطي المنشطات.

طالع المزيد
Photo of confident Unrecognizable male soccer team with ball. Low angle view of soccer players team group celebrating the victory and become champion of game while holding soccer ball during bright sunny day.
مسؤوليات اللاعب وفريق دعم اللاعب

باعتبارك لاعب كرة قدم، أنت تتحمل مسؤوليات عديدة فيما يتعلق بمسائل مكافحة المنشطات

طالع المزيد
uqnocey0qbpspibwppl0.jpg
لوائح FIFA لمكافحة المنشطات 2021

تدخل النسخة المنقحة للوائح FIFA لمكافحة المنشطات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021.

طالع المزيد
Football - FIFA Confederations Cup France 2003 , Group A , France v Colombia , Lyon , France , 18/6/03.Camera Microphone , Media.Mandatory Credit:Action Images / Alex Morton
الأسئلة الشائعة

إذا تم اختيارك لإجراء اختبار منشطات، قد تخطر ببالك بعض الأسئلة.

طالع المزيد
آخر تحديث: الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ في ١٠:٤٧ ص
إعداد ملف تعريف الارتباط