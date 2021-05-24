لوائح FIFA لمكافحة المنشطات 2021

تدخل النسخة المنقحة للوائح FIFA لمكافحة المنشطات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021. وإذ تظل لوائح FIFA لمكافحة المنشطات وفية لمبادئها الأساسية وعملياتها المؤكدة، فإن نسختها المنقحة تتضمن التغييرات التي جاءت بها المدونة الجديدة الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلاً عن بعض التحديثات المهمة، وذلك من أجل مواجهة التحديات الجديدة في مكافحة المنشطات في كرة القدم عبر العالم. وقد تم وضع النسخة المنقحة للوائح FIFA لمكافحة المنشطات بالتشاور مع الجهات المعنية الرئيسية، مثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكافة الاتحادات القارية لكرة القدم. ويمكن تلخيص التغييرات الرئيسية على النحو التالي:
تمييز أكبر بين اللاعبين: تُدرج لوائح FIFA لمكافحة المنشطات مفهوم "الأشخاص المحميين" (اللاعبين أو غيرهم من الأشخاص القاصرين و/أو الذين ليست لديهم أي خبرة في المنافسة الدولية) وكذلك مفهوم "اللاعبين الترويحيين" (اللاعبين الذين لم يلعبوا على المستوى الدولي أو الوطني طيلة السنوات الخمس الماضية). فبالنسبة للفئتين، يمكن خفض العقوبات المفروضة على انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، كما تم تخفيف عبء الإثبات في عملية التحكيم.
تركيز أقوى على مكافحة المنشطات في العمليات التربوية: أُضيف تعريف جديد لـ "التربية" من أجل تسليط الضوء على أهمية توعية جميع الجهات المعنية المنخرطة مع FIFA بشكل أفضل فيما يتعلق بمختلف المسائل ذات الصلة بمكافحة المنشطات، مثل إجراءات ضبط المنشطات أو كيفية عمل نظام مكافحة المنشطات على الصعيد العالمي.
سياسة جديدة بشأن "المواد المُساء استخدامها": المواد المُساء استخدامها هي مواد محظورة يُساء استخدامها بشكل متكرر في المجتمع خارج سياق الرياضة، علماً أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم بتحديد هذه المواد على أساس سنوي. وفي هذا الصدد، تم تحديد مدة عدم الأهلية للعب في ثلاثة أشهر، قابلة للتخفيض إلى شهر واحد إذا كان اللاعب المعني يخضع لبرنامج استشفائي معترف به من FIFA وكان بإمكانه إثبات أن تناول تلك المادة أو المواد كان "خارج سياق الرياضة".
هذا وتشمل الإضافات الأخرى تعزيز سياسة حماية المبلغين عن المخالفات، واستحداث آلية لاستبعاد الاتحادات الأعضاء غير الممتثلة من البطولات وتعزيز الحقوق الإجرائية. إذا كنت ترغب في الاطلاع بالتفصيل على لائحة FIFA الجديدة لمكافحة المنشطات، يُرجى النقر على الرابط التالي لمشاهدة فيديو عن ندوة عبر الإنترنت أقيمت بهدف إعطاء الاتحادات الأعضاء في FIFA نظرة عامة موجزة عن اللوائح الجديدة.