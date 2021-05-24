لوائح FIFA لمكافحة المنشطات 2021

تدخل النسخة المنقحة للوائح FIFA لمكافحة المنشطات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021. وإذ تظل لوائح FIFA لمكافحة المنشطات وفية لمبادئها الأساسية وعملياتها المؤكدة، فإن نسختها المنقحة تتضمن التغييرات التي جاءت بها المدونة الجديدة الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلاً عن بعض التحديثات المهمة، وذلك من أجل مواجهة التحديات الجديدة في مكافحة المنشطات في كرة القدم عبر العالم. وقد تم وضع النسخة المنقحة للوائح FIFA لمكافحة المنشطات بالتشاور مع الجهات المعنية الرئيسية، مثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكافة الاتحادات القارية لكرة القدم. ويمكن تلخيص التغييرات الرئيسية على النحو التالي: