الأسئلة الشائعة

يمكن أن يقع عليك الاختيار بطريقة من الطريقتين: بواسطة اختيار عشوائي أو من خلال اختبار مستهدف. في الاختيار العشوائي، يختار الموظف المسؤول عن اختبار المنشطات اللاعبين عشوائياً، وعادة ما يكون ذلك خلال استراحة ما بين الشوطين في غرفة اختبار المنشطات. وللتأكد من أن الانتقاء يتم بنزاهة وعلى نحو سليم، يُستدعى ممثل عن كل فريق للوقوف شاهداً على العملية. ومن خلال الانتقاء المستهدف، يقع الاختيار عليك أنت أو فريقك لإجراء اختبار المنشطات لسبب معين، تحدده السلطة المشرفة على الاختبار، والتي قد تكون ممثلة إما في FIFA أو اتحادك القاري أو الهيئة المعنية بمكافحة المنشطات في البلد حيث تُقام المنافسة التي تشارك فيها.