الأسئلة الشائعة
إذا تم اختيارك لإجراء اختبار منشطات، قد تخطر ببالك بعض الأسئلة.
يمكن أن يقع عليك الاختيار بطريقة من الطريقتين: بواسطة اختيار عشوائي أو من خلال اختبار مستهدف. في الاختيار العشوائي، يختار الموظف المسؤول عن اختبار المنشطات اللاعبين عشوائياً، وعادة ما يكون ذلك خلال استراحة ما بين الشوطين في غرفة اختبار المنشطات. وللتأكد من أن الانتقاء يتم بنزاهة وعلى نحو سليم، يُستدعى ممثل عن كل فريق للوقوف شاهداً على العملية. ومن خلال الانتقاء المستهدف، يقع الاختيار عليك أنت أو فريقك لإجراء اختبار المنشطات لسبب معين، تحدده السلطة المشرفة على الاختبار، والتي قد تكون ممثلة إما في FIFA أو اتحادك القاري أو الهيئة المعنية بمكافحة المنشطات في البلد حيث تُقام المنافسة التي تشارك فيها.
تُجرى اختبارات المنشطات إما "خلال المنافسة" - أي مباشرة بعد صافرة نهاية مباراة - أو "خارج إطار المنافسة"، في أي وقت من اليوم وفي أي موقع.
تستغرق اختبارات المنشطات الوقت اللازم لإجرائها، لذا فإن مدتها تتوقف بشكل كبير على مدى سرعة الحصول على العينات التي نحتاج إليها. فمن المهم الحفاظ على هدوئك، حتى يسير كل شيء بسهولة أكبر.
لا يوجد حد أقصى للمرات التي يمكن فيها إجراء الاختبار للاعب كل سنة، سواء خلال المنافسة أو خارج إطار المنافسة أو عن طريق الاختبار العشوائي أو الانتقاء المستهدف.
رفض الخضوع لاختبار المنشطات يمكن أن تترتب عنه نفس عواقب الاختبار الإيجابي. إذا رفضت إجراء الاختبار عند إخطارك بذلك، فيجب عليك شرح السبب في الاستمارة المخصصة لهذا الغرض وإبلاغ الهيئة الناظمة المعنية في أقرب وقت ممكن.
إجراء اختبارات المنشطات هو السبيل الوحيد لإبقاء رياضتنا نظيفة ومنصفة للجميع.
تذَكَّر: اختبار المنشطات ليس مسألة شخصيةـ فالهدف منه هو الحفاظ على نزاهة رياضتنا.