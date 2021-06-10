مكافحة المنشطات

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

إذا تم اختيارك لإجراء اختبار منشطات، قد تخطر ببالك بعض الأسئلة.

تذَكَّر: اختبار المنشطات ليس مسألة شخصيةـ فالهدف منه هو الحفاظ على نزاهة رياضتنا.

إعداد ملف تعريف الارتباط