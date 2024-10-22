مرحباً بكم في صفحة برنامج FIFA العالمي للنزاهة. في المقطع المصور أدناه، يتحدث رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن البرنامج ويوضح أهمية تعزيز وحماية نزاهة مسابقات كرة القدم.

برنامج النزاهة العالمي لـFIFA | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 02:30

وحّد FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة صفوفهما لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج FIFA العالمي للنزاهة الذي يهدف إلى حماية كرة القدم من خطر التلاعب بنتائج المباريات والفساد.

وبعد المرحلة الأولى التي انطلقت في مارس/آذار 2021، تجري المرحلة الثانية من البرنامج من مارس/آذار 2025 ولغاية ديسمبر/كانون الأول 2027، وهي مصممة لتحاكي مستويات الخبرة الثلاثة، العادي والمتوسط والمتقدم، للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 في FIFA.

تُقدّم البرنامجَ كوكبةٌ من الشخصيات المَرموقة في المجال، من خبراء في قانون كرة القدم ومسؤولين لدى FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلين عن أهمّ الهيئات الناظمة لشؤون اللعبة، إلى معلّمين أكاديميين معروفين ومحكّمين في محكمة التحكيم الرياضي ولاعبين محترفين سابقين وخبراء في هيئات متخصصة بالكشف عن عمليات التلاعب بنتائج المباريات.

هذا ويشارك الملتحقون بالبرنامج في دورات فصليّة على الإنترنت، تزوّدهم بالمعرفة النظرية والأفكار العملية، كذلك يضمّ دورة عملية تجري في الموقع وتسمح للمنتسبين تطبيق المهارات الجديدة التي تعلّموها ضمن سيناريوهات تحاكي الواقع، تحت إشراف الخبراء، إذ يشكّل هذا المزيج من المقاربات التعليمية تجربة تربوية شاملة.

ويهدف برنامج FIFA العالمي للنزاهة إلى إعداد دراسة حالات لاستخلاص أفضل الممارسات والدروس المستقاة وتوثيقها ونشرها بهدف تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم وتسهيل القضاء عليها بطريقة استباقية وفعالة.