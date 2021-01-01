يُعدّ ضمان عدم تأثّر بطولات FIFA بالتلاعب بنتائج المباريات من أبرز أهداف FIFA، وهو ما يعني حماية نزاهة جميع البطولات المنضوية تحت مظلته من التلاعب والفساد المتعلق بالنزاهة تحت أي ظرف من الظروف. ولتحقيق ذلك، اعتمد FIFA التدابير الوقائية التالية:

التدابير السابقة لانطلاق المنافسات

تُنفَّذ التدابير التالية بشكل موحّد وقياسي في كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™ من أجل حماية نزاهة المنافسات:

إقامة ورش عمل حول النزاهة للمسؤولين عن شؤونها في الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة

إقامة جلسات توعية حول النزاهة من جانب المسؤولين عن شؤونها لمنتخبات الاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة

إقامة ورشة عمل حول النزاهة لجميع الحُكام المعيّنين من قِبل FIFA

وقبل انطلاق النهائيات في كلٍّ من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA (للرجال والسيدات)، يطبّق FIFA نفس التدابير الوقائية المتّبعة في كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™، مع استثناء وحيد: يُنظّم FIFA ورش عمل حول النزاهة مباشرة في مقر إقامة المنتخبات الوطنية ووفودها.

التدابير أثناء المنافسات

خلال البطولة، يُنشئ FIFA "مركز مراقبة وتحكُّم في شؤون النزاهة" في موقع إقامتها، باعتباره وِحدة متخصصة لتطبيق بروتوكول FIFA لرصد ومكافحة التلاعب بنتائج المباريات بهدف حماية نزاهة البطولة المعنية. يقوم FIFA برصد ومتابعة أسواق المراهنات ومجريات كل مباراة في البطولة لأغراض تتعلّق بالنزاهة، وذلك لاكتشاف أي مخالفات محتملة واتخاذ التدابير اللازمة عند الضرورة. وعلاوة على ذلك، يُقيم مركز المراقبة والتحكُّم في شؤون النزاهة قنوات تواصل داخلية وخارجية مع السلطات المحلية المعنية (مثل الشرطة الوطنية) والجهات المعنية الأخرى (مثل شركاء النزاهة ومسؤولي النزاهة في الاتحادات الوطنية الأعضاء) للتنسيق والعمل المشترك طيلة فترة البطولة من أجل تبادل المعلومات والنتائج ذات الصلة. كما أنشأ FIFA آليات سرية متعددة للإبلاغ من أجل تمكين أي شخص يقف شاهداً على شبهات أو ممارسات خاطئة مرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات خلال البطولات من الإبلاغ عنها. يمكن الإبلاغ عن أي محاولة أو علم مسبق بأي عملية محتملة للتلاعب في النتائج أو فساد متعلق بالنزاهة أو كليهما عبر هذه القنوات والآليات المتاحة.

تمكين الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA والاتحادات القارية