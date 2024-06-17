أنتج FIFA عدداً من المواد المصممة لدعم الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية في وضع وتنفيذ مبادرات النزاهة الخاصة بهم على المستوى الوطني و/ أو الإقليمي. وعند الطلب، يمكن تصميم بعض مواد النزاهة هذه بشكل مخصص بحيث تتتوافق مع احتياجات واعتبارات الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية (على سبيل المثال، يمكن إدراج شعار الاتحاد وآليات الإبلاغ على جميع ملصقات النزاهة). وتهدف المواد الداعمة التالية إلى استخدامها في إطار الجهود الأوسع الساعية إلى تعزيز النزاهة وحماية مباريات وبطولات كرة القدم من التلاعب:

إن تمكين الاتحادات الأعضاء في FIFA والاتحادات القارية من إنشاء وتنفيذ مبادرات النزاهة الخاصة بهم، فضلاً عن دعمهم في مثل هذه المساعي، مسألة تتسم بأهمية كبيرة لتعزيز النزاهة ومنع التلاعب في المباريات في جميع أنحاء العالم. لذلك، طور FIFA هذا الكتيب العملي من أجل تزويد الاتحادات الأعضاء بدليل إرشادي حول طريقة إنشاء و/ أو تعزيز مبادرات النزاهة الخاصة بها.

نشرة النزاهة - حماية نزاهة كرة القدم معلومات حول التلاعب بالمباريات والمراهنات في كرة القدم تتضمن هذه النشرة معلومات أساسية حول مفهوم التلاعب بالمباريات، ولوائح FIFA المطبقة ضده، وطريقة الإبلاغ عن أي نهج يسعى للتلاعب، وكيف يُتوقع من أعضاء مجتمع كرة القدم العالمي المساهمة في حماية نزاهة كرة القدم. يتم توزيع هذه النشرات على جميع اللاعبين والمسؤولين والوفود قبل جميع بطولات FIFA.

ملصق النزاهة - حافظ على نظافة اللعبة ملصق النزاهة - حافظ على نظافة اللعبة يستهدف هذا الملصق القضايا المتعلقة بالتلاعب بالمباريات والفساد، ويسلط الضوء على الرسائل الرئيسية التي يجب على أي شخص معني بكرة القدم معرفتها:

لاحظ - كن متيقظاً لاكتشاف أي نهج للتلاعب

قاوم - قل لا للتلاعب بالمباريات

أبلغ - قم بواجبك

ملصق النزاهة - لا تراهن على كرة القدمملصق النزاهة - لا تراهن على كرة القدم يسلط هذا الملصق الضوء على القواعد التي تنطبق على جميع المعنيين بكرة القدم فيما يتعلق بالمراهنة أو المقامرة أو النشاطات المماثلة:

المراهنة على مباريات كرة القدم، أياً تكن المباراة وأياً يكن مكانها وزمانها، أمر محظور قانوناً.