دعم مبادرات النزاهة لدى الاتحادات الأعضاء

يدرك FIFA أنه لتعزيز النزاهة على الوجه الأمثل وحماية مباريات وبطولات كرة القدم حول العالم من التلاعب وسوء السلوك المرتبط بالنزاهة، فإن التنسيق المشترك والجهود المتضافرة والدعم المقدم من الجهات المعنية بكرة القدم وإليها هو الحل لهذه المشكلة. وفي الوقت الذي يتحمل فيه كل اتحاد عضو في FIFA وكل اتحاد قاري مسؤولية وضع وتنفيذ مبادرات النزاهة الخاصة به بناءً على أولوياته الإستراتيجية الخاصة، فإن مبادرة نزاهة FIFA متاحة لدعم مثل هذه المبادرات بنشاط عند الطلب. يوضح القسم التالي بعض الطرق التي يمكن من خلالها لمبادرة النزاهة من FIFA أن تساعد وتدعم الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية في تنفيذ مبادرات النزاهة الخاصة بكل منها.

دعم التنمية: مبادرة النزاهة

عند الطلب، يمكن لمبادرة النزاهة من FIFA مساعدة الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية في وضع استراتيجية، و/ أو هيكلية، و/ أو تنظيم، و/ أو تقديم، و/ أو تنفيذ مبادرة النزاهة الخاصة بكل منها. ويمكن أن تساعد مبادرة النزاهة من FIFA أيضاً الاتحادات الأعضاء على التواصل مع فرق عملها التشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى الجهات المعنية المحلية والجهات الفاعلة المعنية بكرة القدم على المستوى الوطني. وبشكل خاص، يمكن أن تساعد مبادرة النزاهة من FIFA في النشاطات والتدريبات الآتية، من بين نشاطات أخرى:

على مستوى الاتحادات القارية:

المشاركة الأولية والعمل التمهيدي مع مسؤول النزاهة في الاتحاد.

جلسات مخصصة مع إدارة الاتحاد حول القضايا الرئيسية المرتبطة بالنزاهة في منطقته.

تمكين الاتحاد القاري لحماية نزاهة منافساته.

التنسيق لمساعدة ودعم مبادرات النزاهة الوطنية الخاصة بالاتحادات.

تنسيق الأهداف المتفق عليها وإجراءات حماية المنافسات المتعلقة بالنزاهة.

تقديم المتابعة والمساعدة والدعم على مدار الساعة فيما يخص قضايا النزاهة.

على مستوى الاتحادات الأعضاء:

التواصل والعمل التمهيدي مع مسؤول النزاهة في الاتحاد.

صمم FIFA أدوات جديدة لمساعدة الاتحادات الأعضاء (على سبيل المثال :كتيب عملي للاتحادات الأعضاء، والذي يوفر محتوى رئيسياً وأفضل الممارسات لوضع مبادرة نزاهة وطنية فعالة ومستدامة).

جلسات مخصصة مع إدارة الاتحاد حول القضايا الرئيسية المرتبطة بالنزاهة.

المشاركة مع الإدارات والوحدات الداخلية ذات الصلة في الاتحادات الأعضاء (مثل الهيئات القانونية وهيئات المسابقات والتحكيم والهيئات القضائية/ التأديبية المستقلة).

تنسيق الأهداف المتفق عليها وإجراءات حماية المنافسات المتعلقة بالنزاهة.

تقديم المتابعة والمساعدة والدعم على مدار الساعة فيما يخص قضايا النزاهة.

مجموعات المصالح والجهات المعنية المحلية

التواصل وبناء القدرات مع مسؤولي و/ أو ممثلي أندية كرة القدم.

التواصل وبناء القدرات مع اللاعبين أو الممثلين عن نقابات اللاعبين.

التواصل وبناء القدرات مع مسؤولي المباريات (مثل الحكام والحكام المساعدين ومفوضي المباريات)

التواصل والتوعية على المستويات الشعبية ومستويات الشباب (مثل اللاعبين وفريق التدريب الرئيسي).

التواصل وبناء القدرات المصممة للمنافسات الرياضية الإلكترونية على المستوى الوطني.

التواصل مع السلطات العامة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني (مثل اجتماعات عقد الشراكات).

أي مساعدات أو طلبات أخرى تقدمها الاتحادات الأعضاء فيما يخص النزاهة.

دعم التحقيقات: المساعدة في التحقيقات الجارية

غالباً ما تتسم التحقيقات في مزاعم التلاعب في المباريات وسوء السلوك المتعلق بالنزاهة بالتعقيد، ومن المحتمل أن تشمل عدداً كبيراً من الأفراد وأن تتطلب مجموعة واسعة من الإجراءات والتقنيات وأدوات التحقيق. مبادرة النزاهة من FIFA مستعدة لميد يد العون للاتحادات الأعضاء أو الاتحادات القارية في تحقيقاتها الجارية حول مزاعم التلاعب بالمباريات وسوء السلوك المتعلق بالنزاهة، على أساس كل حالة على حدة، بمجرد بدء الاتحاد ذلك التحقيق. لهذا الغرض، تعتمد مبادرة النزاهة من FIFA على خبرتها والمساعدات القيمة التي يقدمها شركاؤها في مجال النزاهة لدعم الاتحادات الأعضاء أو الاتحادات القارية بشأن الطلبات الفردية.

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