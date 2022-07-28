على مدار السنوات الأخيرة، كان FIFA نشطاً للغاية في متابعة قضايا التلاعب بالمباريات في سياق مباريات وبطولات كرة القدم التابعة له. وتشمل الوثائق أدناه أمثلة حديثة على القضايا التي تمت متابعتها وإصدار أحكام بشأنها في سياق كفاح FIFA ضد التلاعب بالمبارايات.