القضايا الرئيسية

على مدار السنوات الأخيرة، كان FIFA نشطاً للغاية في متابعة قضايا التلاعب بالمباريات في سياق مباريات وبطولات كرة القدم التابعة له. وتشمل الوثائق أدناه أمثلة حديثة على القضايا التي تمت متابعتها وإصدار أحكام بشأنها في سياق كفاح FIFA ضد التلاعب بالمبارايات.

القضايا:

  • 7 يوليو/تموز 2020 - بونيفاس مواميلو (زامبيا): حظر لمدة 15 سنة وغرامة قدرها 10,000 فرنك سويسري

  • 27 مارس/آذار 2020 - سيديو جوزيه موغادزا (موزمبيق): حظر لمدة 7 سنوات

  • 18 سبتمبر/أيلول 2019- إبراهيم تشايبو (النيجر): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 200,000 فرنك سويسري

  • 6 سبتمبر/أيلول 2019 - محمد سليم إسرافيل كوهستاني (أفغانستان): حظر مدى الحياة

  • 24 أبريل/نيسان 2019 - كارلون موراي (ترينيداد وتوباغو): حظر مدى الحياة

  • 24 أبريل/نيسان 2019 - كيينو توماس (ترينيداد وتوباغو): حظر مدى الحياة

  • 24 أبريل/نيسان 2019 - هيلينجز مواكاسونغولا (ملاوي): حظر مدى الحياة

  • 24 أبريل/نيسان 2019 - جورج أوينو أودي (كينيا): حظر لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 15,000 فرنك سويسري

  • 24 أبريل/نيسان 2019 - إبراهيم كارجبو (سيراليون): حظر مدى الحياة

  • 11 أبريل/نيسان 2019 - مووكتسي جوتليلي (بوتسوانا): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 50,000 فرنك سويسري

  • 28 مارس/آذار 2019 - رامون إنريكي مارادياغا (هندوراس): حظر لمدة سنتين وغرامة قدرها 20,000 فرنك سويسري

  • 27 مارس/آذار 2019 - أبو بخار كابا (سيراليون): حظر لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50,000 فرنك سويسري

  • 25 يناير/كانون الثاني 2019 - أودين تشارلز مباغا (تنزانيا): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 200,000 فرنك سويسري

  • 24 يناير/كانون الثاني 2019 – كوكو هوغنيمون فاجلا (توغو): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 3,000 فرنك سويسري

  • 4 ديسمبر/كانون الأول 2017 - جوزيف أورتادي لامبتي (غانا): حظر مدى الحياة

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القضايا الرئيسية للتلاعب بمباريات FIFA
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ملخص قضية بونيفاس مواميلو
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ملخص قضية محمد سليم إسرافيل كوهستاني
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ملخص قضية هيلينجز مواكاسونغولا
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ملخص قضية إبراهيم كارجبو
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ملخص قضية أبو بخار كابا
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ملخص قضية جوزيف أورتادي لامبتي
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ملخص قضية سيديو جوزيه موغادزا
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ملخص قضية كارلون موراي
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ملخص قضية سامسون سياسيا
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ملخص قضية مووكتسي جوتليلي
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ملخص قضية أودين تشارلز مباغا
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ملخص قضية إبراهيم تشايبو
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ملخص قضية كيينو توماس
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ملخص قضية جورج أوينو أودي
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ملخص قضية رامون إنريكي مارادياغا
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ملخص قضية كوكو هوغنيمون فاجلا

آخر تحديث: الخميس، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ في ١١:٠٥ ص
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