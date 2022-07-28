على مدار السنوات الأخيرة، كان FIFA نشطاً للغاية في متابعة قضايا التلاعب بالمباريات في سياق مباريات وبطولات كرة القدم التابعة له. وتشمل الوثائق أدناه أمثلة حديثة على القضايا التي تمت متابعتها وإصدار أحكام بشأنها في سياق كفاح FIFA ضد التلاعب بالمبارايات.
القضايا:
7 يوليو/تموز 2020 - بونيفاس مواميلو (زامبيا): حظر لمدة 15 سنة وغرامة قدرها 10,000 فرنك سويسري
27 مارس/آذار 2020 - سيديو جوزيه موغادزا (موزمبيق): حظر لمدة 7 سنوات
18 سبتمبر/أيلول 2019- إبراهيم تشايبو (النيجر): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 200,000 فرنك سويسري
6 سبتمبر/أيلول 2019 - محمد سليم إسرافيل كوهستاني (أفغانستان): حظر مدى الحياة
24 أبريل/نيسان 2019 - كارلون موراي (ترينيداد وتوباغو): حظر مدى الحياة
24 أبريل/نيسان 2019 - كيينو توماس (ترينيداد وتوباغو): حظر مدى الحياة
24 أبريل/نيسان 2019 - هيلينجز مواكاسونغولا (ملاوي): حظر مدى الحياة
24 أبريل/نيسان 2019 - جورج أوينو أودي (كينيا): حظر لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 15,000 فرنك سويسري
24 أبريل/نيسان 2019 - إبراهيم كارجبو (سيراليون): حظر مدى الحياة
11 أبريل/نيسان 2019 - مووكتسي جوتليلي (بوتسوانا): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 50,000 فرنك سويسري
28 مارس/آذار 2019 - رامون إنريكي مارادياغا (هندوراس): حظر لمدة سنتين وغرامة قدرها 20,000 فرنك سويسري
27 مارس/آذار 2019 - أبو بخار كابا (سيراليون): حظر لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50,000 فرنك سويسري
25 يناير/كانون الثاني 2019 - أودين تشارلز مباغا (تنزانيا): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 200,000 فرنك سويسري
24 يناير/كانون الثاني 2019 – كوكو هوغنيمون فاجلا (توغو): حظر مدى الحياة وغرامة قدرها 3,000 فرنك سويسري
4 ديسمبر/كانون الأول 2017 - جوزيف أورتادي لامبتي (غانا): حظر مدى الحياة