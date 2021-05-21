واجب الإبلاغ

وفقاً للوائح FIFA، يتعيّن على الاتحادات وأعضائها (الأندية على وجه الخصوص) والمسؤولين واللاعبين ومسؤولي المباريات والوسطاء ووكلاء المباريات المرخص لهم وأي شخص آخر ينتخبه FIFA أو يعينه لممارسة وظيفة ما، لا سيما إذا كانت تتعلق بالمباريات والمنافسات أو أي فعاليات أخرى ينظمها FIFA، إبلاغ FIFA فوراً بأي نهج يخص النشاطات و/ أو المعلومات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بتلاعب محتمل في مباريات أو منافسات كرة قدم.

ما الذي عليك أن تعرفه

يعد الوصول إلى معلومات موثوقة أمراً بالغ الأهمية من أجل التمكن من التحقيق في مزاعم التلاعب في المبارايات والتعامل مع تلك المزاعم بالشكل المناسب. إن أكثر مصادر المعلومات قيمة هم الشهود المباشرين أو الأفراد الذين قد يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية والذين، بسبب منصبهم، معرضون بشكل خاص لمحاولات التلاعب. يجب أن يكون هناك توازن بين الحاجة إلى وجود أكبر شبكة ممكنة من المخبرين المحتملين من جهة وبين الحاجة إلى توفير الحماية الكافية للأشخاص الذين يخاطرون بالإبلاغ من جهة أخرى. لذلك، مع مراعاة أن جميع الأفراد الخاضعين للوائح FIFA ملزمون بواجب الإبلاغ عن الحوادث أو أساليب التلاعب المحتملة بالمباريات، وضع FIFA في السنوات الأخيرة آليات الإبلاغ الموثوقة والسرية التالية. ويتم إرسال جميع التقارير المقدمة باستخدام آليات الإبلاغ الآتية مباشرة إلى إدارة النزاهة في FIFA. ويتم التعامل مع جميع المعلومات الواردة بشكل فوري وبسرية تامة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. نظام الإبلاغ عبر الإنترنت يوفر FIFA نظاماً مخصصاً وفائق الأمان يستند إلى الويب للإبلاغ عن المخالفات، بحيث يمكن للأفراد الإبلاغ عن أي أشكال أو معلومات تتعلق بالتلاعب المحتمل بالمبارايات أو سوء السلوك المتعلق بالنزاهة. ويمكن للمستخدم إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول الهوية يتيح له التواصل مع FIFA دون اضطراره إلى تقديم أي معلومات شخصية. الرابط :FIFA منصة التبليغ