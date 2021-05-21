ما هو التلاعب في المباريات؟

يمكن تعريف التلاعب بالمباريات على أنه التأثير أو التغيير غير القانوني، بشكل مباشر بفعل أو تقصير، لمسار أو نتيجة أو أي جانب آخر لمباراة كرة قدم أو مسابقة. يمكن أن يتم التلاعب في المباريات لأسباب مختلفة، أكثرها شيوعًا هي:

تحقيق مكسب مالي

يشار إليه أيضًا باسم التلاعب المرتبط بالمراهنات وهو ينطوي عادة على أشخاص خارج الملعب يتآمرون للتلاعب بمباراة أو منافسة من أجل الحصول على عائدات غير مشروعة من خلال منصات المراهنات الرياضية. في مثل هذه السيناريوهات، يتم أيضًا تقديم ميزة مالية لأفراد في الملعب للتأثير على المباراة أو تغييرها بشكل غير قانوني.

ميزة رياضية

يمكن التلاعب بالمباراة من أجل ميزة رياضية لتحقيق مجموعة متنوعة من النتائج، من بينها ضمان تقدم الفريق في منافسة معينة أو تجنب الهبوط. لا يرتبط هذا النوع من التلاعب عمومًا بالمراهنات؛ ومع ذلك، لا يزال يمكن أن يتسبب في فائدة مالية للمشاركين في سيناريو التلاعب بالمباراة.

أغراض أخرى

يمكن أن يشمل ذلك أي ميزة غير مستحقة للنفس أو للغير تتعلق بالتلاعب بمباريات أو مسابقات كرة القدم.

كيف يحدث التلاعب بالمباريات؟