طبقاً لمقتضيات المادة 26 من اللوائح الخاصة بوضع وانقال اللاعبين، يمكن أن تُحال إلى الوساطة القضايا الواقعة ضمن اختصاص محكمة كرة القدم. الوساطة هي عملية مرنة تتم بسرّية حيث يتولى شخص محايد مساعدة الأطراف المعنية في العمل من أجل التفاوض فيما بينها للتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع. وإذ يقدّم FIFA هذه الخدمة الطوعية والسرية للأطراف مجاناً، فإنه يشجع على استخدامها لحل المنازعات ودياً وبالتراضي بين أعضاء أسرة كرة القدم. يجب أن يشرف على عملية الوساطة في كل الحالات وسيط مُعيَّن من قائمة وسطاء FIFA ووفقاً لمبادئ FIFA التوجيهية المتعلقة بالوساطة.