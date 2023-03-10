طبقاً لمقتضيات المادة 26 من اللوائح الخاصة بوضع وانقال اللاعبين، يمكن أن تُحال إلى الوساطة القضايا الواقعة ضمن اختصاص محكمة كرة القدم. الوساطة هي عملية مرنة تتم بسرّية حيث يتولى شخص محايد مساعدة الأطراف المعنية في العمل من أجل التفاوض فيما بينها للتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع. وإذ يقدّم FIFA هذه الخدمة الطوعية والسرية للأطراف مجاناً، فإنه يشجع على استخدامها لحل المنازعات ودياً وبالتراضي بين أعضاء أسرة كرة القدم. يجب أن يشرف على عملية الوساطة في كل الحالات وسيط مُعيَّن من قائمة وسطاء FIFA ووفقاً لمبادئ FIFA التوجيهية المتعلقة بالوساطة.
قائمة وسطاء FIFA:
|الوسيط
|الدولة
|بيفيرلي أ.أغباكوبا-إونيجيانيا
|نيجيريا
|مالك بدري
|تونس
|يوست باتيلان
|هولندا
|جيفري بينز
|الولايات المتحدة الأمريكية
|كارول كوس
|المملكة المتحدة
|جودي دانيال
|ترينيداد وتوباغو
|إنريكو إيرول أنجيليس
|الفلبين
|بول غودين
|كندا
|لويس مانويل غوميز نارانخو
|فنزويلا
|جوشوا أ. جوردون
|الولايات المتحدة الأمريكية
|مهدي كنون
|المغرب
|خورخي إيبارولا
|سويسرا
|خوسيه إي خوزامي
|الأرجنتين
|هانز إي لورنز
|ألمانيا
|فرانشيسكو روبيو سانشيز
|أسبانيا
|ماريسا سانتانا
|أسبانيا
|جيتين سينغ
|فيجي
|جاكلين وايهينيا
|كينيا