آلية الإبلاغ

يرغب FIFA في الترويج للعبة كرة القدم وحماية نزاهتها وتقديم اللعبة للجميع. تتمثل مهمتنا في تطوير اللعبة وتعزيز تجربة كرة القدم وبناء مؤسسة أقوى. إذا كنت على دراية بأي سلوك غير أخلاقي أو تلاعب بالمباريات، أو إذا كنت تعرف لاعبين يتعاطون المنشطات وبالتالي يعرضون نزاهة اللعبة للخطر، فنحن نحثك على إبلاغنا على الفور. يمكنك أيضًا استخدام منصة FIFA الرسمية إذا كنت مدافعًا عن حقوق الإنسان أو ممثلًا لوسائل الإعلام وترى أن حقوقك قد تعرضت لأي انتهاك فيما يتعلق بعملك المرتبط بـ FIFA.

يتبنى FIFA نهج عدم التسامح إطلاقاً مع مثل هذه الأمور، وسيتم التعامل مع جميع القضايا المثارة فوراً بما يتماشى مع القواعد القانونية وقواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة بنا. تتيح لك منصة FIFA الرسمية فرصة إخبارنا بأي مشكلات. تم إنشاء منصة FIFA الرسمية من قبل مزود خارجي وهي تضمن الحفاظ على سرية هويتك. سيتم التعامل مع أي تعليقات تزودنا بها بأقصى قدر ممكن من السرية بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. يمكن لأي شخص المساهمة في تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال التحلي باليقظة والشعور بالمسؤولية. يرجى مساعدتنا في حماية كرة القدم ومنظمتنا من السلوك الضار ودعم جهودنا لتنفيذ التزامات FIFA في مجال حقوق الإنسان.