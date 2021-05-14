الأدلة والمواد التدريبية

يوفر FIFA معلومات الامتثال والإرشادات والتدريب للموظفين وأعضاء اللجان وغيرهم من أعضاء أسرة FIFA، وذلك انطلاقاً من رؤية FIFA 2.0 وطموحها الأساسي لبناء منظمة أقوى. موظفو FIFA يتلقى جميع الأعضاء الجدد في فريق FIFA تدريباً على الامتثال كجزء من عملية انضمامهم للمنظمة. يتلقى موظفو FIFA الحاليون، وفق نهج قائم على المخاطر، تدريبًا مباشراً على أمور الامتثال، كما حضر موظفو FIFA ورشة عمل حول الامتثال نظمها أعضاء فريق الامتثال في FIFA. استفاد الموظفون من عدد من المبادرات الجديدة التي أطلقها فريق الامتثال. تتوفر فيديوهات توعوية حول موضوعات الامتثال الرئيسية، الأمر الذي يوفر للموظفين معلومات حيوية سهلة المتابعة. كما عزز FIFA كلاً من إمكانية الوصول والوعي بآلية الإبلاغ التابعة له. أعضاء اللجنة يجب على جميع رؤساء لجان FIFA ونواب الرؤساء والأعضاء إكمال تدريب امتثال أولي في غضون ستة أشهر من تولي مناصبهم، ثم إكمال تدريب إضافي على الامتثال مرة واحدة على الأقل كل عامين. اتحاداتنا الأعضاء وأصحاب المصلحة الخارجيين يطمح فريق الامتثال في FIFA من خلال العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الداخليين إلى ضمان أن يكون عدم التسامح مطلقًا مع أي مخالفات هو المعيار في جميع أنحاء المنظمة وفي عالم كرة القدم بشكل عام. إلى جانب عمله في بطولات FIFA، يقدم فريق الامتثال الدعم عبر مجموعة متنوعة من المجالات – من بينها قمة الامتثال لأخصائيي الامتثال العاملين في الاتحادات الأعضاء في FIFA ومن خلال تقرير الحوكمة السنوي. تمثل قمة FIFA للامتثال منصة لأخصائيي الامتثال في الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم لمناقشة مخاوف الامتثال الرئيسية والتحديات في عالم كرة القدم، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع FIFA ونظرائهم من الاتحادات الأعضاء الأخرى – الأمر الذي يساعد على تعزيز ثقافة الامتثال داخل FIFA والاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف فريق الامتثال التابع لـ FIFA طرقًا جديدة لمشاركة برنامج الامتثال الخاص بـ FIFA وأدواته مع الاتحادات الأعضاء. يمكن لأي اتحاد يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول أدوات الامتثال الخاصة بنا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: compliance@fifa.org.