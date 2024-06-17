تتمثل رؤية FIFA في جعل كرة القدم عالمية حقًا، ومساعدتها على تحقيق إمكاناتها في كل ربوع العالم. نرغب أن نجعل اللعبة سهلة الوصول وشاملة حقًا حتى يتمكن كل من يريد اللعب من ممارستها دون عوائق، أينما كان. لكننا لا يمكن أن نقوم بذلك بمفردنا؛ إذ يضطلع شركاء FIFA بدور حيوي في النهوض باللعبة.
بصفتنا حماة اللعبة، فنحن ملتزمون بنشر القوة الإيجابية لكرة القدم في جميع أنحاء العالم. لا يمكن تحقيق ذلك إلا بوضع FIFA لأعلى مستويات الأخلاق والنزاهة ليتبعها الآخرون. تمثل مدونة قواعد السلوك للغير التزامنا المستمر بالعمل بنزاهة وتبين كيفية قيامنا بعملنا بطريقة صحيحة، وتقدينا في الوقت ذاته بمجموعة واحدة من القيم الأساسية التي توجه قراراتنا وإجراءاتنا اليومية.