تتمثل رؤية FIFA في جعل كرة القدم عالمية حقًا، ومساعدتها على تحقيق إمكاناتها في كل ربوع العالم. نرغب أن نجعل اللعبة سهلة الوصول وشاملة حقًا حتى يتمكن كل من يريد اللعب من ممارستها دون عوائق، أينما كان. لكننا لا يمكن أن نقوم بذلك بمفردنا؛ إذ يضطلع شركاء FIFA بدور حيوي في النهوض باللعبة.