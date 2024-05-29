المنظمة

الشؤون المالية

يُصدِر FIFA كل سنة كشفاً مالياً متماشياً مع "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" ويجب أن تُصادق عليه شركة تدقيق مالي. ويتعيّن أن ينال الكشف المالي مصادقة لجنة FIFA المالية، ومجلس FIFA، وكونغرس FIFA.

يعمل FIFA في دورة مدتها أربع سنوات، مع كون كأس العالم FIFA™ حدث التتويج في العام الرابع، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات المنظمة. تأتي إيرادات FIFA من بيع البث التلفزيوني والتسويق والترخيص وحقوق الضيافة ومبيعات التذاكر. بالنسبة للفترة المالية 2019-2022، بلغ إجمالي إيرادات FIFA رقماً قياسياً جديداً قدره 7568 مليون دولار أمريكي. يوفّر هذا الإنجاز المالي الكبير لكرة القدم العالمية أساساً مالياً قوياً تزدهر منه. تحت القيادة الجديدة لرئيس FIFA جياني إنفانتينو ، وصلت استثمارات FIFA في تطوير كرة القدم إلى مستوى غير مسبوق خلال الفترة من 2016 إلى 2022. مع زيادة الاستثمار، أطلق FIFA بنجاح برنامج FIFA Forward 1.0 و 2.0، وبرنامج Football For Schools، وبرنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، وخطة إغاثة FIFA لكوفيد-19، وخطة تنمية المواهب، وبرامج تطوير كرة القدم الأخرى، وأنشأ مؤسسة FIFA. ومع الزيادة الكبيرة في تمويل التطوير منذ عام 2016، هناك الآن تدقيق أكثر صرامة على جميع المستويات في عالم كرة القدم. توجد الآن ضوابط مالية صارمة لضمان استخدام هذه الأموال بشكل صحيح. تخضع جميع الاتحادات الأعضاء وعددها 211 والاتحادات القارية الستة التي تتلقى أموال FIFA Forward لمراجعة تدقيق مركزية سنوية يقوم بها مدققون مستقلون على مستوى عالمي. يتم نشر معلومات الدفع الخاصة بأموال FIFA Forward وصندوق خطة إغاثة FIFA لكوفيد-19 للاتحادات الأعضاء في FIFA والاتحادات القارية والاتحادات المناطقية/الإقليمية في تقرير FIFA السنوي.

SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 19: Moderator Amy Duggan with Panellists FIFA Legends Jill Ellis, Ian Wright OBE and Melissa Ortiz during Pillar 5: Showcase The Game - Preview of the FIFA Women's World Cup Final as part of the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 19, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
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تقرير FIFA السنوي 2023
Annual Report 2022_Front
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تقرير FIFA السنوي 2022
DAKAR, SENEGAL - JANUARY 15: Children play during a FIFA Grassroots schools programme, on January 15, 2019 in Dakar, Senegal. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
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تقرير FIFA السنوي 2021
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تقرير FIFA السنوي 2020

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تقرير FIFA السنوي 2019
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تقرير FIFA المالي 2018
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تقرير FIFA المالي 2017
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تقرير FIFA المالي 2016

أقسام المنظمة

الأمين العام

بعد تعيينه أميناً عاماً مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عيَّن مجلس FIFA ماتياس غرافستروم رسمياً أميناً عاماً بتاريخ 15 مايو/أيار 2024.

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مجلس FIFA

مجلس FIFA هو هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية للمنظمة في الفترة الممتدة بين انعقاد دورتين لكونغرس FIFA.

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اللجان

يقوم نظام FIFA الأساسي بالفصل بين الرقابة الاستراتيجية والتنفيذية، وبين المهام العملاتية والإدارية.

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كونغرس FIFA

كونغرس FIFA هو أعلى هيئة تشريعية في FIFA.

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متحف FIFA

يغطي متحف FIFA جميع جوانب التراث العالمي الغني لكرة القدم ويعرض التاريخ غير العادي لكأس العالم FIFA.

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الوظائف
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آخر تحديث: الأربعاء، ٢٩ مايو ٢٠٢٤ في ١٠:٣٢ ص
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