الأمين العام

وُلد ماتياس غرافستروم في 24 سبتمبر/أيلول 1980 بمدينة جنيف السويسرية، لأب سويدي وأم هولندية، ثم نشأ في فرنسا وبدأ مسيرته في كرة القدم منذ طفولته بنادي بلدته، إيتوال سبورتيف دي بيرون. وكان غرافستروم شغوفاً بالرياضة طوال حياته، وهو الذي تُوج بطلاً لسويسرا في تنس الطاولة لفئة الناشئين وأكمل العديد من سباقات الماراثون في تخصص اختراق الضاحية برياضة التزلج فوق الثلج، علماً أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بكرة القدم على وجه الخصوص، حيث انتقل في سن مبكرة من اللعب فوق المستطيل الأخضر إلى التركيز على إدارة شؤون اللعبة عندما أتيحت له الفرصة للعمل في قسم الإعلام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1997، بينما أجرى فترة تدريب بالاتحاد السويدي لكرة القدم في صيف عام 1998. يُجيد ماتياس غرافستروم اللغات السويدية والهولندية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والأسبانية، وقد استمر في العمل بالمقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أساس منتظم حتى عام 2004، حيث تولّى عدة مهام خلال أحداثه الرئيسية، بينما حرص في الوقت نفسه على إكمال تعليمه الجامعي، الذي توجه بحصوله على درجة الماجستير في نظم المعلومات والاتصالات من جامعة جنيف، والإدارة الرياضية والتكنولوجيا في الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا الرياضية بمدينة لوزان. عاد إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2008 ليشغل فيه العديد من الأدوار، حيث التحق بقسم الإعلام والتكنولوجيا ليُعيَّن عام 2016 كبير مديري المكتب التنفيذي. وفي العام نفسه، التحق بالاتحاد النرويجي لكرة القدم حيث عُيِّن مسؤولاً إعلامياً للمنتخب الوطني النرويجي في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ التي استضافتها تشيلي. وبعد انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً لـFIFA في فبراير/شباط 2016، انضم غرافستروم إلى FIFA ككبير موظفي FIFA. وفي عام 2019، تولى منصب نائب الأمين العام (كرة القدم)، حيث تولى الإشراف على جميع المسائل المتعلقة بكرة القدم. وبعد تعيينه أميناً عاماً مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عيَّنه مجلس FIFA رسمياً أميناً عاماً بتاريخ 15 مايو/أيار 2024.

ZURICH, SWITZERLAND - FEBRUARY 14: FIFA Deputy Secretary General Football Mattias Grafström during FIFA Council meeting no. 22 at HoF, Home of FIFA on February 14, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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أحدث أخبار الأمين العام

أقسام المنظمة

الأمين العام

بعد تعيينه أميناً عاماً مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عيَّن مجلس FIFA ماتياس غرافستروم رسمياً أميناً عاماً بتاريخ 15 مايو/أيار 2024.

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مجلس FIFA

مجلس FIFA هو هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية للمنظمة في الفترة الممتدة بين انعقاد دورتين لكونغرس FIFA.

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اللجان

يقوم نظام FIFA الأساسي بالفصل بين الرقابة الاستراتيجية والتنفيذية، وبين المهام العملاتية والإدارية.

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كونغرس FIFA

كونغرس FIFA هو أعلى هيئة تشريعية في FIFA.

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متحف FIFA

يغطي متحف FIFA جميع جوانب التراث العالمي الغني لكرة القدم ويعرض التاريخ غير العادي لكأس العالم FIFA.

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الوظائف
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آخر تحديث: الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠٢٤ في ٠٣:٠٨ م
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