وُلد ماتياس غرافستروم في 24 سبتمبر/أيلول 1980 بمدينة جنيف السويسرية، لأب سويدي وأم هولندية، ثم نشأ في فرنسا وبدأ مسيرته في كرة القدم منذ طفولته بنادي بلدته، إيتوال سبورتيف دي بيرون. وكان غرافستروم شغوفاً بالرياضة طوال حياته، وهو الذي تُوج بطلاً لسويسرا في تنس الطاولة لفئة الناشئين وأكمل العديد من سباقات الماراثون في تخصص اختراق الضاحية برياضة التزلج فوق الثلج، علماً أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بكرة القدم على وجه الخصوص، حيث انتقل في سن مبكرة من اللعب فوق المستطيل الأخضر إلى التركيز على إدارة شؤون اللعبة عندما أتيحت له الفرصة للعمل في قسم الإعلام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1997، بينما أجرى فترة تدريب بالاتحاد السويدي لكرة القدم في صيف عام 1998. يُجيد ماتياس غرافستروم اللغات السويدية والهولندية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والأسبانية، وقد استمر في العمل بالمقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أساس منتظم حتى عام 2004، حيث تولّى عدة مهام خلال أحداثه الرئيسية، بينما حرص في الوقت نفسه على إكمال تعليمه الجامعي، الذي توجه بحصوله على درجة الماجستير في نظم المعلومات والاتصالات من جامعة جنيف، والإدارة الرياضية والتكنولوجيا في الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا الرياضية بمدينة لوزان. عاد إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2008 ليشغل فيه العديد من الأدوار، حيث التحق بقسم الإعلام والتكنولوجيا ليُعيَّن عام 2016 كبير مديري المكتب التنفيذي. وفي العام نفسه، التحق بالاتحاد النرويجي لكرة القدم حيث عُيِّن مسؤولاً إعلامياً للمنتخب الوطني النرويجي في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ التي استضافتها تشيلي. وبعد انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً لـFIFA في فبراير/شباط 2016، انضم غرافستروم إلى FIFA ككبير موظفي FIFA. وفي عام 2019، تولى منصب نائب الأمين العام (كرة القدم)، حيث تولى الإشراف على جميع المسائل المتعلقة بكرة القدم. وبعد تعيينه أميناً عاماً مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عيَّنه مجلس FIFA رسمياً أميناً عاماً بتاريخ 15 مايو/أيار 2024.