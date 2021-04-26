الأمين العام

وُلد ماتياس غرافستروم في 24 سبتمبر/أيلول 1980 بمدينة جنيف السويسرية، لأب سويدي وأم هولندية، ثم نشأ في فرنسا وبدأ مسيرته في كرة القدم منذ طفولته بنادي بلدته، إيتوال سبورتيف دي بيرون. وكان غرافستروم شغوفاً بالرياضة طوال حياته، وهو الذي تُوج بطلاً لسويسرا في تنس الطاولة لفئة الناشئين وأكمل العديد من سباقات الماراثون في تخصص اختراق الضاحية برياضة التزلج فوق الثلج، علماً أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بكرة القدم على وجه الخصوص، حيث انتقل في سن مبكرة من اللعب فوق المستطيل الأخضر إلى التركيز على إدارة شؤون اللعبة عندما أتيحت له الفرصة للعمل في قسم الإعلام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1997، بينما أجرى فترة تدريب بالاتحاد السويدي لكرة القدم في صيف عام 1998. يُجيد ماتياس غرافستروم اللغات السويدية والهولندية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والأسبانية، وقد استمر في العمل بالمقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أساس منتظم حتى عام 2004، حيث تولّى عدة مهام خلال أحداثه الرئيسية، بينما حرص في الوقت نفسه على إكمال تعليمه الجامعي، الذي توجه بحصوله على درجة الماجستير في نظم المعلومات والاتصالات من جامعة جنيف، والإدارة الرياضية والتكنولوجيا في الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا الرياضية بمدينة لوزان. عاد إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2008 ليشغل فيه العديد من الأدوار، حيث التحق بقسم الإعلام والتكنولوجيا ليُعيَّن عام 2016 كبير مديري المكتب التنفيذي. وفي العام نفسه، التحق بالاتحاد النرويجي لكرة القدم حيث عُيِّن مسؤولاً إعلامياً للمنتخب الوطني النرويجي في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ التي استضافتها تشيلي. وبعد انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً لـFIFA في فبراير/شباط 2016، انضم غرافستروم إلى FIFA ككبير موظفي FIFA. وفي عام 2019، تولى منصب نائب الأمين العام (كرة القدم)، حيث تولى الإشراف على جميع المسائل المتعلقة بكرة القدم. وبعد تعيينه أميناً عاماً مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عيَّنه مجلس FIFA رسمياً أميناً عاماً بتاريخ 15 مايو/أيار 2024.

ZURICH, SWITZERLAND - FEBRUARY 14: FIFA Deputy Secretary General Football Mattias Grafström during FIFA Council meeting no. 22 at HoF, Home of FIFA on February 14, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
FIFA.COM
أحدث أخبار الأمين العام

أقسام المنظمة

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الرئيس

منذ انتخابه لأول مرة في فبراير/شباط 2016، ركزت رئاسة جياني إنفانتينو على إدخال إصلاحات واسعة النطاق على FIFA، وتوسيع المشاركة العالمية في مسابقات FIFA الرئيسية وتعزيز استثمارات FIFA في تطوير كرة القدم.

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BANGKOK, THAILAND - MAY 15:FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الأمين العام

بعد تعيينه أميناً عاماً مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عيَّن مجلس FIFA ماتياس غرافستروم رسمياً أميناً عاماً بتاريخ 15 مايو/أيار 2024.

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BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino with (L-R) , FIFA Vice-President and CONCACAF President Vittorio Montagliani, FIFA Senior Vice-President and AFC President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA

مجلس FIFA هو هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية للمنظمة في الفترة الممتدة بين انعقاد دورتين لكونغرس FIFA.

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اللجان

يقوم نظام FIFA الأساسي بالفصل بين الرقابة الاستراتيجية والتنفيذية، وبين المهام العملاتية والإدارية.

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الهيئات القضائية

وفقاً للمادة 52 من نظام FIFA الأساسي، فإن لجان الانضباط والتظلمات والأخلاق هي هيئات FIFA القضائية.

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ZURICH, SWITZERLAND - JULY 06: Aerial drone images at HoF, the Home of FIFA on July 6, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
محكمة كرة القدم

وفقًا للمادة 54 من نظام FIFA الأساسي، يتعين على محكمة كرة القدم إصدار قرارات تتعلق بالنزاعات المتعلقة بكرة القدم والتطبيقات التنظيمية.

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JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: A general view during FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
قمة FIFA لكرة القدم 2023

قمة FIFA لكرة القدم 2023

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ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كونغرس FIFA

كونغرس FIFA هو أعلى هيئة تشريعية في FIFA.

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ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 25: A view of a FIFA corner flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 25, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مكاتب FIFA الإقليمية للتطوير

يتمثّل الهدف من تأسيس مكاتب FIFA الإقليمية في توفير الدعم للاتحادات الوطنية الأعضاء وتحديثها، وتنسيق الأنشطة في المناطق المختلفة حول العالم، ومساعدتها على تطبيق برنامج FIFA Forward.

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PARIS, FRANCE - JANUARY 25: FIFA President Gianni Infantino during Network collaboration across FIFA divisions — developing football together during the new cycle session as part of United Forward - MA Division & Regional Offices annual meeting at Pullman Paris Centre Bercy on January 25 2023 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الأقسام

يتألف FIFA من أقسام مكرسة لجعل كرة القدم عالمية حقاً.

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Football - Brazil v Croatia - FIFA World Cup Brazil 2014 - Group A - Arena de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil - 12/6/14.Media Tribune, Media, Stadia Dressing.Mandatory Credit: Action Images / Andrew Boyers
الخدمات الإعلامية

يقع القسم الإعلامي للفيفا في المقر الرئيسي للفيفا في زيوريخ، سويسرا. وهي مسؤولة عن الاتصالات والعمليات الإعلامية الخاصة بالفيفا.

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FIFA Museum
متحف FIFA

يغطي متحف FIFA جميع جوانب التراث العالمي الغني لكرة القدم ويعرض التاريخ غير العادي لكأس العالم FIFA.

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FIFA World Cup 2022 Recycling Campaign with Marcel Desailly
برنامج Living Football | بروتوكول طبي حيوي في قطر، حملة بيئية هامة وألبوم ملصقات شامل

تسلط الحلقة الأخيرة من برنامج Living Football قبل نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ الضوء على القضايا المهمة التي تحيط بالبطولة التي ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في الدوحة.

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Bebeto pictured with children in Brazil
أساطير FIFA

تجمع أساطير FIFA بين كبار اللاعبين والمدربين السابقين في كرة القدم للرجال والسيدات لتعزيز ودعم كرة القدم ومهمتها الأوسع حول العالم.

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FIFA Foundation festival - 2018 FIFA World Cup Russia
مؤسسة FIFA

تم إحداث مؤسسة FIFA التي رأت النور في مارس/آذار 2018، كهيئة مستقلة بأهداف تتمثل في المساعدة على النهوض بالتغيير الاجتماعي الإيجابي عبر العالم وحشد الدعم من أجل إعادة بناء البنيات الأساسية الرياضية التي دُمرت أو تضررت حول العالم.

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آخر تحديث: الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠٢٤ في ٠٣:٠٨ م
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