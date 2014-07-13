أساطير FIFA هي الطريقة التي يكرّم فيها FIFA كل أولئك الذين حققوا شيئاً مهماً في لعبة كرة القدم، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات المرتبطة بمسيرتهم المحلية والدولية. في المجموع، هناك أكثر من 7000 لاعب كرة قدم ومدرب يمكنهم تسمية أنفسهم أساطير FIFA. القدوة في القيادة هي أمر حيوي في كرة القدم، ويمكن للنجوم الذين ألهموا ملايين المشجعين في الماضي أن يحدثوا فرقاً كنماذج يحتذى بها للأجيال القادمة. ولهذه الغاية، شارك أكثر من 800 من أساطير FIFA في أنشطة هدفت لنقل رسائل إيجابية إلى مجتمع كرة القدم العالمي.