أحدث أخبار الأمين العام

NEW YORK, UNITED STATES - JANUARY 17: FIFA Secretary General Mattias Grafström meets National Women's Soccer League (NWSL) commissioner Jessica Berman at the NWSL headquarters on January 17, 2025 in New York, United States. (Photo by FIFA)
الأمين العام

الأمين العام يتباحث سبل تطوير لعبة السيدات مع مفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات

٢٠ يناير ٢٠٢٥
LONDON, ENGLAND - JANUARY 19: FIFA Secretary General Mattias Grafström and Arsenal and Dutch Legend Dennis Bergkamp pose for a photo during the Football Writers' Association Tribute Dinner at The Landmark Hotel on January 19, 2025 in London, England. (Photo by FIFA)
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥
FIFA Secretary General Mattias Gräfstrom speaks at the Portuguese Football Federation's 110th anniversary gala in Lisbon, Portugal. Photo: Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
الأمين العام
الأمين العام لـ FIFA يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
١٣ يناير ٢٠٢٥
FIFA Secretary General Mattias Grafström and President and CEO of GCL, the parent company of Rock-it Cargo, Daniel Rosenthal
تجاري
تعيين شركة Rock-it Cargo مزوداً رسمياً للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 12: MA Division & Regional Offices- Annual Gathering in Zurich on September 12, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
الاتحادات الأعضاء
جياني إنفانتينو يشيد بعمل قسم الاتحادات الوطنية في ورشة استضافتها زيوريخ
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 29: (Back Row L-R) FIFA Secretary General Mattias Grafström, Argentine Football Association President Claudio Fabián Tapia, Royal Spanish Football Federation General Secretary Álvaro de Miguel Casanueva, Paraguayan Football Association President Robert Harrison, FIFA Council Member and President of the Uruguayan Football Association Ignacio Alonso, (Front Row L-R) FIFA Council Member and Saudi Arabian Football Federation President Yasser Al Misehal, Saudi Arabia Minster for Sport HRH Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA Council Member and Royal Moroccan Football Federation President Fouzi Lekjaa and FIFA Council Member and Portugal Football Federation President Fernando Gomes pose for a group photo along with the FIFA World Cup Winner's Trophy during the FIFA World Cup 2030 and 2034 bid handover at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الأمين العام
الاتحادات الأعضاء تسلّم عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino (L) congratulates FIFA Secretary General Ad interim Mattias Grafström after his appointment as FIFA Secretary General during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
المنظمة
تعيين ماتياس غرافستروم رسمياً في منصب الأمين العام لـFIFA
١٥ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino with (L-R) FIFA Senior Vice-President and AFC President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA Vice-President and UEFA President Aleksander Čeferin and FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029
١٥ مايو ٢٠٢٤
ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 15: Secretary General of FIFA, Fatma Samoura, partakes in a group photo at a FIFA Football For Schools event on November 15, 2023 in Addis Ababa, Ethiopia. (Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 01: Fatma Samoura at The Londoner Hotel on October 01, 2023 for the Best of Africa Awards in London, England. (Photo by Shane Anthony SInclair - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تكريم الأمينة العامة لـFIFA بجائزة التراث الأفضل في أفريقيا
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
FAA'A,TAHITI - September 22: FIFA Secretary General Fatma Samoura arrives at Faa'a International Airport ahead of her visit to Tahiti on September 22, 2023 in Faa'a,Tahiti. (Photo by Ned Ah Tchoy/High Park)
تاهيتي
الأمينة العامة لـFIFA تختتم زيارتها إلى تاهيتي بحضور نهائي بطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 20: FIFA Secretary General Fatma Samoura receives a Lifetime Achievement Award at the World Football Summit Europe 2023 award ceremony at Villa Luisa on September 20, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Niccolo Guasti - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة لـFIFA تنال جائزةَ الإنجاز مدى الحياة من القمة العالمية لكرة القدم
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 18: FIFA Secretary General Fatma Samoura during the FIFA Women's Football Convention at the International Convention Centre, Darling Harbour on August 18, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
فاطمة سامورا: إنها مجرد البداية لكرة قدم السيدات
١٨ أغسطس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 16: FIFA President Gianni Infantino with FIFA Secretary General Fatma Samoura (L) and Executive Director of the World Food Programme Cindy McCain (C) during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Australia and England at Stadium Australia on August 16, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة تشكر FIFA على مؤازرته لحملة القضاء على الجوع
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 09: FIFA President Gianni Infantino (C) with Oriini Kaipara (L) and FIFA Secretary General Fatma Samoura (R) at the International Day of the World's Indigenous People event at Park Hyatt Hotel on August 09, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
FIFA والأمم المتحدة يحتفلان معاً باليوم الدولي للشعوب الأصلية
٩ أغسطس ٢٠٢٣
Adelaide, Australia - Auguest 08: FIFA Secretary General Fatma Samoura during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on August 08, 2023 in Adelaide, Australia. (Photo by Aitor Alcade - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تدعو إلى تمكين النساء خلال "ندوة قوة المرأة"
٩ أغسطس ٢٠٢٣
BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 07: FIFA Secretary General Fatma Samoura with Indigenous kids from Western Australia, Northern Territory and Queensland duing the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Round of 16 match between England and Nigeria at Brisbane Stadium on August 07, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Matt Roberts - FIFA/FIFA via Getty Images)
الأمين العام
FIFA يساعد فتيات الأمم الأولى على الاستمتاع برحلة العمر
٨ أغسطس ٢٠٢٣
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 19: FIFA President Gianni Infantino during the Official Opening Press Conference - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 at Park Hyatt hotel on July 19, 2023 in Auckland / Tamaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو عشية انطلاق كأس العالم للسيدات: يجب أن تكونوا فخورين بما حققتموه
١٩ يوليو ٢٠٢٣
FIFA Secretary General Fatma Samoura in Melbourne meets Morroco.
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تتفقد المنشآت في ثلاث مدن
١٤ يوليو ٢٠٢٣
Welcome Reception for FIFA Secretary General Fatma Samoura in Darwin
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تستهل زيارتها الخامسة إلى أستراليا من الإقليم الشمالي
١٠ يوليو ٢٠٢٣
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