أحدث أخبار الأمين العام
الأمين العام
الأمين العام يتباحث سبل تطوير لعبة السيدات مع مفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات
٢٠ يناير ٢٠٢٥
الأمين العام
مسؤولو FIFA يشيدون بدينيس بيركامب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كُتَّاب كرة القدم
٢٠ يناير ٢٠٢٥
الأمين العام
الأمين العام لـ FIFA يحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
١٣ يناير ٢٠٢٥
تجاري
تعيين شركة Rock-it Cargo مزوداً رسمياً للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم 26 FIFA™
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
جياني إنفانتينو يشيد بعمل قسم الاتحادات الوطنية في ورشة استضافتها زيوريخ
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الأمين العام
الاتحادات الأعضاء تسلّم عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
المنظمة
تعيين ماتياس غرافستروم رسمياً في منصب الأمين العام لـFIFA
١٥ مايو ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029
١٥ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
المنظمة
تكريم الأمينة العامة لـFIFA بجائزة التراث الأفضل في أفريقيا
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
تاهيتي
الأمينة العامة لـFIFA تختتم زيارتها إلى تاهيتي بحضور نهائي بطولة أوقيانوسيا للسيدات تحت 16 سنة
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
المنظمة
الأمينة العامة لـFIFA تنال جائزةَ الإنجاز مدى الحياة من القمة العالمية لكرة القدم
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
كرة القدم للسيدات
فاطمة سامورا: إنها مجرد البداية لكرة قدم السيدات
١٨ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة تشكر FIFA على مؤازرته لحملة القضاء على الجوع
١٦ أغسطس ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
FIFA والأمم المتحدة يحتفلان معاً باليوم الدولي للشعوب الأصلية
٩ أغسطس ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تدعو إلى تمكين النساء خلال "ندوة قوة المرأة"
٩ أغسطس ٢٠٢٣
الأمين العام
FIFA يساعد فتيات الأمم الأولى على الاستمتاع برحلة العمر
٨ أغسطس ٢٠٢٣
الرئيس
إنفانتينو عشية انطلاق كأس العالم للسيدات: يجب أن تكونوا فخورين بما حققتموه
١٩ يوليو ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تتفقد المنشآت في ثلاث مدن
١٤ يوليو ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة تستهل زيارتها الخامسة إلى أستراليا من الإقليم الشمالي
١٠ يوليو ٢٠٢٣
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