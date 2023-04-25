تنتشر مكاتب التطوير الإقليمية حول العالم وتقدّم إرشادات بغاية الأهمية للاتحادات الوطنية في سبيل تطوير اللعبة على كافة المستويات، ولا سيما من خلال برنامج FIFA Forward. كما تدعم الاتحادات الوطنية الأعضاء في مواضيع أخرى، وتشكِّل وسيلة لتيسير أنشطة التطوير الكروي على المستوى المحلي، وذلك في إطار تعاون وثيق مع مقر FIFA في مدينة زيورخ السويسرية ومكاتبه في العاصمة الفرنسية باريس. FIFA أقرب من الاتحادات الوطنية الأعضاء من أي وقت مضى بفضل مكاتب التطوير الإقليمية. تُجسِّد هذه المكاتب حضور FIFA حول العالم. وبفضل المكاتب الإقليمية، يمكن لـFIFA تكوين فهم أفضل للتحديات التي تواجه الاتحادات الوطنية في مناطقتها، وتوفير الدعم بحسب الاحتياجات المحلية، وذلك بهدف تطوير كرة القدم حول العالم والنهوض بها.