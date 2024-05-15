يتعامل مكتب المجلس مع جميع المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس والتي تتطلب اتخاذ قرار فوري بين جلستين للمجلس. يتألف مكتب المجلس من سبعة أعضاء كحد أقصى. رئيس FIFA ورؤساء الاتحادات القارية الستة هم بحكم مناصبهم أعضاء في مكتب المجلس. يدعو الرئيس إلى عقد اجتماعات مكتب المجلس. وإذا تعذر عقد اجتماع خلال فترة زمنية مناسبة، فقد يتم تمرير القرارات من خلال وسائل اتصال أخرى. يكون لمثل هذه القرارات أثر قانوني فوري. يُخطر الرئيس المجلس على الفور بالقرارات التي يتخذها مكتب المجلس. ويُصادق المجلس في اجتماعه التالي على جميع القرارات التي يتخذها مكتب المجلس.