ما نقوم به
مجلس FIFA هو هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية للمنظمة في الفترة الممتدة بين انعقاد دورتين لكونغرس FIFA.
التشكيلة النهائية لمجلس FIFA ستتكون من 37 عضواً: رئيس (ينتخبه كونغرس FIFA)، 8 نواب للرئيس، 28 عضو آخر تنتخبهم الاتحادات الوطنية لشغل المنصب لمدة أربع سنوات. ويجب على كل اتحاد قاري انتخاب ممثلة عنه من السيدات. ويمكن للرئيس وأعضاء المجلس شغل منصبهم لما لا يزيد عن 3 دورات (سواء متتالية أو منفصلة).
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نواب الرئيس
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
النائب الأول للرئيس
البحرين
أليخاندرو دومينجيز
نائب الرئيس
باراغواي
فيتوريو مونتاجلياني
نائب الرئيس
كندا
ألكسندر تشيفرين
نائب الرئيس
سلوفنيا
لامبرت مالتوك
نائب الرئيس
فانواتو
باتريس موتسيبي
نائب الرئيس
جنوب أفريقيا
ساندور تشاني
نائب الرئيس
المجر
ديبي هيويت
نائب الرئيس
إنجلترا
الأعضاء
هاني أبو ريدة
عضو
مصر
كوزو تاشيما
عضو
اليابان
سونيا فولفورد
عضو
جزر الترك وكايكوس
لويس هيرنانديز
عضو
كوبا
ماريا سول مونيوز
عضو
الإكوادور
إيفلينا كريستلين
عضو
إيطاليا
رامون جسورون
عضو
كولومبيا
ديان سافيتشيفيتش
عضو
الجبل الأسود
ماريانو أرانيتا
عضو
الفلبين
جورجيوس كوماس
عضو
قبرص
جوانا وود
عضو
أوتياروا نيوزيلندا
راجيش باتيل
عضو
فيجي
إجناسيو ألونسو
عضو
أوروغواي
فوزي لقجع
عضو
المغرب
ماموتو توري
عضو
مالي
ماثورين دي تشاكوس
عضو
بنين
أماجو بينيك
عضو
نيجيريا
إيشا جوهانسن
عضو
سيراليون
رازفان بورليانو
عضو
رومانيا
يون دي لويزا
عضو
المكسيك
داتوك حاجي حمدين بن حاجي محمد أمين
عضو
ماليزيا
الشيخ حمد خليفة آل ثاني
عضو
قطر
ياسر المسحل
عضو
السعودية
كانيا كيوماني
عضو
لاوس
رودولفو فيلالوبوس
عضو
كوستاريكا
إيدنالدو رودريغيز
عضو
البرازيل
فيرناندو غوميش
عضو
البرتغال
بيرند نويندورف
عضو
ألمانيا
الأمين العام
ماتياس غرافستروم
الأمين العام المؤقت
السويد
مكتب مجلس FIFA
يتعامل مكتب المجلس مع جميع المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس والتي تتطلب اتخاذ قرار فوري بين جلستين للمجلس. يتألف مكتب المجلس من سبعة أعضاء كحد أقصى. رئيس FIFA ورؤساء الاتحادات القارية الستة هم بحكم مناصبهم أعضاء في مكتب المجلس. يدعو الرئيس إلى عقد اجتماعات مكتب المجلس. وإذا تعذر عقد اجتماع خلال فترة زمنية مناسبة، فقد يتم تمرير القرارات من خلال وسائل اتصال أخرى. يكون لمثل هذه القرارات أثر قانوني فوري. يُخطر الرئيس المجلس على الفور بالقرارات التي يتخذها مكتب المجلس. ويُصادق المجلس في اجتماعه التالي على جميع القرارات التي يتخذها مكتب المجلس.