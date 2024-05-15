المنظمة

مجلس FIFA

ما نقوم به

مجلس FIFA هو هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية للمنظمة في الفترة الممتدة بين انعقاد دورتين لكونغرس FIFA.

التشكيلة النهائية لمجلس FIFA ستتكون من 37 عضواً: رئيس (ينتخبه كونغرس FIFA)، 8 نواب للرئيس، 28 عضو آخر تنتخبهم الاتحادات الوطنية لشغل المنصب لمدة أربع سنوات. ويجب على كل اتحاد قاري انتخاب ممثلة عنه من السيدات. ويمكن للرئيس وأعضاء المجلس شغل منصبهم لما لا يزيد عن 3 دورات (سواء متتالية أو منفصلة).

آخر أخبار مجلس FIFA

كل الأخبار والمواضيع حول مجلس FIFA
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات FIFA سيكون أمراً جوهرياً للعبة
١٥ مايو ٢٠٢٤
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 18: The Adidas Fussballliebe, Official Match Ball of the UEFA Euro 2024, is seen during an international friendly match between Germany and Turkey at Olympiastadion on November 18, 2023 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن فريق عمل لتقديم توصيات بشأن التغييرات المحتملة على اللوائح الناظمة للمباريات الدولية
١٥ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino with (L-R) FIFA Senior Vice-President and AFC President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA Vice-President and UEFA President Aleksander Čeferin and FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029
١٥ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 09: A FIFA logo next to the entrance at the FIFA headquarters on October 9, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح للتنزيل
١٣ مايو ٢٠٢٤
FIFA U-17 World Cup Trophy
المنظمة
مجلس FIFA يصوت على استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً من 2025 إلى 2029
١٤ مارس ٢٠٢٤
المزيد
FIFA U-17 Women's World Cup Trophy
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 06: Aerial drone images at HoF, the Home of FIFA on July 6, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح الآن
KIGALI,RWANDA - NOVEMBER 28: A general view during the Financial Governance Workshop Kigali, Day 1 on November 28, 2023 in Kigali,Rwanda. (Photo by Logan Aimable/FIFA)
القانوني
FIFA يُطلق إطاراً تنظيمياً جديداً للغرف الوطنية لتسوية المنازعات
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: Football Federation of Chile President Pablo Milad during FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: FIFA President Gianni Infantino holds up a sign announcing Chile as the hosts for the FIFA U-20 World Cup 2025 during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: (L-R) FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, FIFA Senior Vice-President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات مهمة بشأن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
كل الأخبار والمواضيع حول مجلس FIFA

الرئيس

جياني إنفانتينو

جياني إنفانتينو

الرئيس

سويسرا

جياني إنفانتينو

إيطاليا

جياني إنفانتينو
نواب الرئيس
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

النائب الأول للرئيس

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

البحرين

أليخاندرو دومينجيز

أليخاندرو دومينجيز

نائب الرئيس

أليخاندرو دومينجيز

باراغواي

فيتوريو مونتاجلياني

فيتوريو مونتاجلياني

نائب الرئيس

فيتوريو مونتاجلياني

كندا

ألكسندر تشيفرين

ألكسندر تشيفرين

نائب الرئيس

ألكسندر تشيفرين

سلوفنيا

لامبرت مالتوك

لامبرت مالتوك

نائب الرئيس

لامبرت مالتوك

فانواتو

باتريس موتسيبي

باتريس موتسيبي

نائب الرئيس

باتريس موتسيبي

جنوب أفريقيا

ساندور تشاني

ساندور تشاني

نائب الرئيس

ساندور تشاني

المجر

ديبي هيويت

ديبي هيويت

نائب الرئيس

ديبي هيويت

إنجلترا

الأعضاء
هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة

عضو

هاني أبو ريدة

مصر

كوزو تاشيما

كوزو تاشيما

عضو

كوزو تاشيما

اليابان

سونيا فولفورد

سونيا فولفورد

عضو

سونيا فولفورد

جزر الترك وكايكوس

لويس هيرنانديز

لويس هيرنانديز

عضو

لويس هيرنانديز

كوبا

ماريا سول مونيوز

ماريا سول مونيوز

عضو

ماريا سول مونيوز

الإكوادور

إيفلينا كريستلين

إيفلينا كريستلين

عضو

إيفلينا كريستلين

إيطاليا

رامون جسورون

رامون جسورون

عضو

رامون جسورون

كولومبيا

ديان سافيتشيفيتش

ديان سافيتشيفيتش

عضو

ديان سافيتشيفيتش

الجبل الأسود

ماريانو أرانيتا

ماريانو أرانيتا

عضو

ماريانو أرانيتا

الفلبين

جورجيوس كوماس

جورجيوس كوماس

عضو

جورجيوس كوماس

قبرص

جوانا وود

جوانا وود

عضو

جوانا وود

أوتياروا نيوزيلندا

راجيش باتيل

راجيش باتيل

عضو

راجيش باتيل

فيجي

إجناسيو ألونسو

إجناسيو ألونسو

عضو

إجناسيو ألونسو

أوروغواي

فوزي لقجع

فوزي لقجع

عضو

فوزي لقجع

المغرب

ماموتو توري

ماموتو توري

عضو

ماموتو توري

مالي

ماثورين دي تشاكوس

ماثورين دي تشاكوس

عضو

ماثورين دي تشاكوس

بنين

أماجو بينيك

أماجو بينيك

عضو

أماجو بينيك

نيجيريا

إيشا جوهانسن

إيشا جوهانسن

عضو

إيشا جوهانسن

سيراليون

رازفان بورليانو

رازفان بورليانو

عضو

رازفان بورليانو

رومانيا

يون دي لويزا

يون دي لويزا

عضو

يون دي لويزا

المكسيك

داتوك حاجي حمدين بن حاجي محمد أمين

داتوك حاجي حمدين بن حاجي محمد أمين

عضو

داتوك حاجي حمدين بن حاجي محمد أمين

ماليزيا

الشيخ حمد خليفة آل ثاني

الشيخ حمد خليفة آل ثاني

عضو

الشيخ حمد خليفة آل ثاني

قطر

ياسر المسحل

ياسر المسحل

عضو

ياسر المسحل

السعودية

كانيا كيوماني

كانيا كيوماني

عضو

كانيا كيوماني

لاوس

رودولفو فيلالوبوس

رودولفو فيلالوبوس

عضو

رودولفو فيلالوبوس

كوستاريكا

إيدنالدو رودريغيز

إيدنالدو رودريغيز

عضو

إيدنالدو رودريغيز

البرازيل

فيرناندو غوميش

فيرناندو غوميش

عضو

فيرناندو غوميش

البرتغال

بيرند نويندورف

بيرند نويندورف

عضو

بيرند نويندورف

ألمانيا

الأمين العام
ماتياس غرافستروم

ماتياس غرافستروم

الأمين العام المؤقت

ماتياس غرافستروم

السويد

مكتب مجلس FIFA

يتعامل مكتب المجلس مع جميع المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس والتي تتطلب اتخاذ قرار فوري بين جلستين للمجلس. يتألف مكتب المجلس من سبعة أعضاء كحد أقصى. رئيس FIFA ورؤساء الاتحادات القارية الستة هم بحكم مناصبهم أعضاء في مكتب المجلس. يدعو الرئيس إلى عقد اجتماعات مكتب المجلس. وإذا تعذر عقد اجتماع خلال فترة زمنية مناسبة، فقد يتم تمرير القرارات من خلال وسائل اتصال أخرى. يكون لمثل هذه القرارات أثر قانوني فوري. يُخطر الرئيس المجلس على الفور بالقرارات التي يتخذها مكتب المجلس. ويُصادق المجلس في اجتماعه التالي على جميع القرارات التي يتخذها مكتب المجلس.

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