سيُقام كونغرس FIFA الـ74 في بانكوك، تايلاند يوم 17 مايو/أيار 2024. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها تايلاند كونغرس FIFA، حيث سيجتمع 211 اتحاد عضو للتصويت على عدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك تأكيد الدولة أو الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™.