قانوني

أنظمة كرة القدم

ما الذي نقوم به

تماشياً مع رؤية FIFA 2020-23، يهدف القسم الفرعي الخاص بأنظمة كرة القدم من خلال عملياته اليومية إلى تنفيذ العديد من أهداف FIFA الاستراتيجية. ويتولى القسم مسؤولية تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم، ويشتمل ذلك، من بين أمور استراتيجية أخرى، على اجراء عملية إصلاح لنظام انتقالات كرة القدم وإدخال آليات لحماية الجهات المعنية بكرة القدم. ويضم هذه القسم الفرعي خمسة أقسام يتولى كل منها مسؤوليات مختلفة. يتولى قسم "وضع اللاعبين" بشكل أساسي مسؤولية إدارة الإجراءات المتعلقة بالخلافات بين الجهات المعنية بكرة القدم، والتطبيقات التنظيمية (مثل النقل الدولي للقُصّر، أو تغيير الجنسية الرياضية) بحسب ما تقرر محكمة كرة القدم. أما قسم "كرة القدم الاحترافية" فيدير علاقات FIFA مع الجهات الخارجية المعنية بكرة القدم. ويشتمل ذلك على العديد من الواجبات من بينها العمل كأمانة للجنة الجهات المعنية بكرة القدم واللجان الفرعية المرتبطة بها، ووضع السياسات التنظيمية. كما يدير هذا القسم صندوق FIFA للاعبي كرة القدم، وينفذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالنوادي الرياضية. ويتولى قسم "تنفيذ الأنظمة" إدارة الالتزام المتعلق بالأنظمة الرياضية الخاصة بنظام انتقالات كرة القدم والتحقق من هذا الالتزام، ويوفر الدعم القانوني والدعم المتعلق بالحوكمة للجهات المعنية الداخلية والخارجية. أما قسم "المقاصة" وقسم "الوكلاء" فهما مسؤولان عن تطبيق المشاريع الاستراتيجية الكبرى في نظام انتقالات كرة القدم: تقديم مقاصة FIFA، وإعادة وضع أنظمة قطاع وكلاء الرياضة.

كل ما يتعلق بأنظمة كرة القدم

نظام مطابقة انتقالات اللاعبين TMS

هو نظام عبر الإنترنت يسرّع الانتقالات الدولية للاعبين ويجعلها أكثر سلاسة وشفافية.

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قسم الوكلاء

يُعتبر "قسم الوكلاء" جزءاً أساسياً من "الشعبة التنظيمية الفرعية لكرة القدم"، وهو مسؤول بشكل رئيسي عن قيادة مشروع FIFA الاستراتيجي الذي يهدف لإعادة تنظيم قطاع وكلاء كرة القدم بما يتماشى مع الاستراتيجية المحورية التي وضعها FIFA والتي تتمثل برؤية 2020-2023.

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قسم غرفة المقاصة

يُدير قسم غرفة المقاصة غرفة المقاصة FIFA. جاءت فكرة إنشاء هذه الهيئة من لجنة FIFA للجهات الفاعلة في كرة القدم وصادق على إحداثها مجلس FIFA في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ضمن الحزمة الأولى من الإصلاحات المتعلقة بنظام الانتقالات.

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