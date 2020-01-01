هو نظام عبر الإنترنت يسرّع الانتقالات الدولية للاعبين ويجعلها أكثر سلاسة وشفافية. تتولى إدارة إنفاذ القوانين مسؤولية تشغيل وإدارة النظام، وتتبع إدراياً قسم الامتثال والشؤون القانونية في FIFA. وتسعى إدارة إنفاذ القوانين إلى تحقيق هدف واحد يتمثل في تحسين سوق انتقالات كرة القدم. وتساهم الإدارة في نمو وتحسين سوق انتقالات كرة القدم من خلال تبسيط وتوحيد عمليات الانتقال. واستناداً إلى معرفة FIFA بموضوع الانتقالات وبالأنظمة والتكنولوجيا، تلتزم الإدارة بتطوير منتجات وخدمات عالية الجودة مصممة لتلبية احتياجات الجهات المعنية والعملاء.