تُعد غرفة المقاصة جزءاً لا يتجزأ من التزام FIFA المستمر بإدخال تغييرات جوهرية على نظام انتقالات لاعبي كرة القدم بين الأندية، حيث جاءت فكرة إنشاء هذه الهيئة من لجنة FIFA للجهات الفاعلة في كرة القدم وصادق على إحداثها مجلس FIFA في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ضمن الحزمة الأولى من الإصلاحات المتعلقة بنظام الانتقالات. تتولى غرفة المقاصَّة دفع مكافآت تأهيل اللاعبين (التعويض على التدريب والمساهمات التضامنية) للأندية التي تستحقها. وبفضل غرفة مقاصة FIFA، ارتفع المبلغ الموزع كل عام على أندية التدريب بشكل كبير.