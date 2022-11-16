غرفة المقاصة FIFA

آلية حساب المستحقات

لحساب مكافآت تأهيل اللاعبين التي قد يكون من حقكم الحصول عليها أو يتعيّن عليكم دفعها، يرجى إدخال البيانات المطلوبة أدناه للاطلاع على مبلغ تقديري. الرجاء أخذ العلم بأن هذا الحساب هو تقديري فقط وقد لا يشمل إجمالي المبالغ المستحقة. وبناءاً عليه، فإن المبلغ الذي يظهر لكم هنا ليس ملزماً قانوناً ولا يمكن لأي طرف أن يعتدَّ به في أي نزاع محتمل يتعلق بمكافآت تأهيل اللاعبين. تُعتبر آلية حساب المستحقات هذه أداة عملية وسهلة الاستخدام، وقد صُمِّمت بهدف تسهيل عملية حساب مكافآت تأهيل اللاعبين. فوفقاً للوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، فإن مكافآت تأهيل اللاعبين هي الطريقة التي يتم من خلالها تعويض الأندية مكافأة لها على دورها في تدريب اللاعبين الشباب وتأهيلهم، أي التعويض على التدريب (انظر المادة 20 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 4 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين) وآلية التضامن (انظر المادة 21 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 5 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين). الرجاء أخذ العلم بأن آلية مكافآت تأهيل اللاعبين، بما في ذلك جميع المعلومات والنصوص والنتائج التي تنطوي عليها وتنتج عنها، هي ملكية حصرية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). كما أن هذه الآلة الحاسبة متاحة لأغراض توضيحية فقط، والمعلومات المحصَّل عليها باستخدامها لا تقوم مقام المشورة القانونية أو المالية لأي شخص أو شركة، ولا يجوز اعتبارها كذلك، علماً أن النتائج قد تختلف بحسب دقة وشمولية المعلومات التي تقدمونها أثناء استخدام الآلة الحاسبة. يُرجى الضغط هنا للوصول إلى الآلة الحاسبة

غرفة المقاصة FIFA

SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A view of laptop during the FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 Semi Final match between Spain and Netherlands at Estadio Nacional de Costa Rica on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
دمج الأنظمة

ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية والتسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية.

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QINGYUAN, CHINA - FEBRUARY 11: A young Chinese soccer player participates in a training course on February 11, 2005 in Qingyuan, Guangdong province, China. More than one thousand players from over the country attend a U-15 winter soccer training camp hosted by the Chinese Football Association aimed at increasing the young players' skills. China's men's soccer team is expected to enter the best eight at the 2008 Olympic Games, hosted by China, in Beijing. (Photo by Guang Niu/Getty Images)
عملية إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب

بعد إنشاء جواز إلكتروني مؤقت في نظام تطابق الانتقالات، تُجرى عملية مراجعة بمشاركة الأندية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وبناءاً على ذلك يحدِّد FIFA النسخة النهائية.

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FCH 1x1
الوساطة في دفع المستحقات

لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Logo, pen and paper notebook during 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
اللوائح والمذكرات التوضيحية

منذ عام 2001، لعبت لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً رئيسياً في مسار تدريب وتطوير اللاعبين.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Setup during the 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
آلية حساب المستحقات

يُمكنم حساب مكافآت تأهيل اللاعبين التي قد يكون من حقكم الحصول عليها أو يتعيّن عليكم دفعها. هذا الحساب هو تقديري فقط وقد لا يشمل إجمالي المبالغ المستحقة.

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آخر تحديث: الاثنين، ١٧ يونيو ٢٠٢٤ في ٠٣:٥٦ م
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