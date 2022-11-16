جواز السفر الإلكتروني للاعب عبارة عن وثيقة تحتوي على سجل تسجيلات اللاعب بدءاً من سن 12 عاماً. بعد إنشاء جواز إلكتروني مؤقت في نظام تطابق الانتقالات، تُجرى عملية مراجعة بمشاركة الأندية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وبناءاً على ذلك يحدِّد FIFA النسخة النهائية، التي تشكل أساس الشفافية في معالجة بيانات اللاعب، حيث تضمن الدقة وتُسهِّل عملية حساب المكافآت المتعلقة بتأهيل اللاعب. وفي نهاية عملية إنشاء جواز السفر الإلكتروني، سيتم إنشاء بيان يحدد بدقة المبالغ التي يتعين على النادي الجديد دفعها لكل نادٍ من الأندية التي أشرفت على تأهيل اللاعب وتدريبه. لمزيد من المعلومات حول كل خطوة من خطوات عملية إنشاء جواز السفر الإلكتروني، يُمكنكم الاطلاع على الرسم البياني أدناه، الذي يلخص بإيجاز الخطوات التي تنطوي عليها هذه العملية بما يتماشى مع الحقوق والالتزامات المشار إليها في لوائح غرفة المقاصة FIFA.