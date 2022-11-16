غرفة المقاصة FIFA

عملية إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب

جواز السفر الإلكتروني للاعب عبارة عن وثيقة تحتوي على سجل تسجيلات اللاعب بدءاً من سن 12 عاماً. بعد إنشاء جواز إلكتروني مؤقت في نظام تطابق الانتقالات، تُجرى عملية مراجعة بمشاركة الأندية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وبناءاً على ذلك يحدِّد FIFA النسخة النهائية، التي تشكل أساس الشفافية في معالجة بيانات اللاعب، حيث تضمن الدقة وتُسهِّل عملية حساب المكافآت المتعلقة بتأهيل اللاعب. وفي نهاية عملية إنشاء جواز السفر الإلكتروني، سيتم إنشاء بيان يحدد بدقة المبالغ التي يتعين على النادي الجديد دفعها لكل نادٍ من الأندية التي أشرفت على تأهيل اللاعب وتدريبه. لمزيد من المعلومات حول كل خطوة من خطوات عملية إنشاء جواز السفر الإلكتروني، يُمكنكم الاطلاع على الرسم البياني أدناه، الذي يلخص بإيجاز الخطوات التي تنطوي عليها هذه العملية بما يتماشى مع الحقوق والالتزامات المشار إليها في لوائح غرفة المقاصة FIFA.

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غرفة المقاصة FIFA

SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A view of laptop during the FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 Semi Final match between Spain and Netherlands at Estadio Nacional de Costa Rica on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
دمج الأنظمة

ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية والتسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية.

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QINGYUAN, CHINA - FEBRUARY 11: A young Chinese soccer player participates in a training course on February 11, 2005 in Qingyuan, Guangdong province, China. More than one thousand players from over the country attend a U-15 winter soccer training camp hosted by the Chinese Football Association aimed at increasing the young players' skills. China's men's soccer team is expected to enter the best eight at the 2008 Olympic Games, hosted by China, in Beijing. (Photo by Guang Niu/Getty Images)
عملية إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب

بعد إنشاء جواز إلكتروني مؤقت في نظام تطابق الانتقالات، تُجرى عملية مراجعة بمشاركة الأندية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وبناءاً على ذلك يحدِّد FIFA النسخة النهائية.

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FCH 1x1
الوساطة في دفع المستحقات

لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Logo, pen and paper notebook during 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
اللوائح والمذكرات التوضيحية

منذ عام 2001، لعبت لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً رئيسياً في مسار تدريب وتطوير اللاعبين.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Setup during the 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
آلية حساب المستحقات

يُمكنم حساب مكافآت تأهيل اللاعبين التي قد يكون من حقكم الحصول عليها أو يتعيّن عليكم دفعها. هذا الحساب هو تقديري فقط وقد لا يشمل إجمالي المبالغ المستحقة.

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آخر تحديث: الأربعاء، ٧ يونيو ٢٠٢٣ في ٠١:٤٨ م
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