ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين للأندية المعنية، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية (عند الاقتضاء) وكذلك التسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية. ولذا فإنه من الضروري لهذا الغرض إعمال ودمج الأنظمة الإلكترونية المحلية.

فوفقاً للوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين وطبقاً لما جاء في تعميم FIFA رقم 1654 بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتعميم FIFA رقم 1679 بتاريخ 1 يوليو/تموز 2019، يجب على الاتحادات الأعضاء إعمال أنظمة إلكترونية محلية لانتقال اللاعبين وتسجيلهم، ودمجها مع نظام تطابق الانتقالات وخدمة FIFA Connect ID ومنصة البيانات FIFA Connect، علماً أن هذه الأحكام أصبحت إلزامية منذ 1 يوليو/تموز 2020.

ولكي يتمكن FIFA من تعقُّب المعلومات وتحديد ما إذا كانت الانتقالات تستدعي مكافآت للأندية التي أشرفت على تأهيل اللاعبين المنتقلين، يجب على كل اتحاد عضو:

  1. الالتزام باستخدام نظام تطابق الانتقالات الدولية في جميع عمليات الانتقال إلى الخارج؛

  2. العمل بنظام تسجيل إلكتروني للاعبين (يُمكن للاتحادات الأعضاء الاختيار بين نظامها الخاص أو نظام يقدمه طرف ثالث أو استخدام منصة FIFA Connect)؛

  3. العمل بنظام إلكترونية محلية لانتقال اللاعبين (لدى الاتحادات الأعضاء إمكانية الاختيار بين نظامها الخاص، أو نظام يقدمه طرف ثالث أو منصة FIFA DTMS)؛

  4. دمج تلك الأنظمة الإلكترونية مع منصة FIFA Connect ID. يُقدّم FIFA هذا الحل الذي ينطوي على وظيفتين أساسيتين: (1) تخصيص مُعرِّف شخصي وحيد (FIFA ID) لكل لاعب ونادٍ واتحادٍ عبر خدمة FIFA Connect ID؛ و(2) تيسير تبادل البيانات بشكل سهل وآمن عبر منصة البيانات FIFA Connect بين الاتحادات الأعضاء من جهة، وبين الاتحادات الأعضاء وFIFA من جهة ثانية؛

  5. التأكد من أن هذه الأنظمة تتضمن معلومات موثوقة وكاملة حول تسجيل اللاعب وانتقاله، بما يتيح لـFIFA إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب، وهو عبارة عن وثيقة تحتوي على سِجل تسجيلات اللاعب بدءاً من سن 12 عاماً.

غرفة المقاصة FIFA

SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A view of laptop during the FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 Semi Final match between Spain and Netherlands at Estadio Nacional de Costa Rica on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
دمج الأنظمة

ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية والتسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية.

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QINGYUAN, CHINA - FEBRUARY 11: A young Chinese soccer player participates in a training course on February 11, 2005 in Qingyuan, Guangdong province, China. More than one thousand players from over the country attend a U-15 winter soccer training camp hosted by the Chinese Football Association aimed at increasing the young players' skills. China's men's soccer team is expected to enter the best eight at the 2008 Olympic Games, hosted by China, in Beijing. (Photo by Guang Niu/Getty Images)
عملية إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب

بعد إنشاء جواز إلكتروني مؤقت في نظام تطابق الانتقالات، تُجرى عملية مراجعة بمشاركة الأندية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وبناءاً على ذلك يحدِّد FIFA النسخة النهائية.

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FCH 1x1
الوساطة في دفع المستحقات

لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Logo, pen and paper notebook during 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
اللوائح والمذكرات التوضيحية

منذ عام 2001، لعبت لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً رئيسياً في مسار تدريب وتطوير اللاعبين.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Setup during the 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
آلية حساب المستحقات

يُمكنم حساب مكافآت تأهيل اللاعبين التي قد يكون من حقكم الحصول عليها أو يتعيّن عليكم دفعها. هذا الحساب هو تقديري فقط وقد لا يشمل إجمالي المبالغ المستحقة.

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آخر تحديث: الاثنين، ١٧ يونيو ٢٠٢٤ في ٠٤:٣٨ م
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