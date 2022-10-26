ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين للأندية المعنية، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية (عند الاقتضاء) وكذلك التسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية. ولذا فإنه من الضروري لهذا الغرض إعمال ودمج الأنظمة الإلكترونية المحلية.
فوفقاً للوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين وطبقاً لما جاء في تعميم FIFA رقم 1654 بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتعميم FIFA رقم 1679 بتاريخ 1 يوليو/تموز 2019، يجب على الاتحادات الأعضاء إعمال أنظمة إلكترونية محلية لانتقال اللاعبين وتسجيلهم، ودمجها مع نظام تطابق الانتقالات وخدمة FIFA Connect ID ومنصة البيانات FIFA Connect، علماً أن هذه الأحكام أصبحت إلزامية منذ 1 يوليو/تموز 2020.
ولكي يتمكن FIFA من تعقُّب المعلومات وتحديد ما إذا كانت الانتقالات تستدعي مكافآت للأندية التي أشرفت على تأهيل اللاعبين المنتقلين، يجب على كل اتحاد عضو:
الالتزام باستخدام نظام تطابق الانتقالات الدولية في جميع عمليات الانتقال إلى الخارج؛
العمل بنظام تسجيل إلكتروني للاعبين (يُمكن للاتحادات الأعضاء الاختيار بين نظامها الخاص أو نظام يقدمه طرف ثالث أو استخدام منصة FIFA Connect)؛
العمل بنظام إلكترونية محلية لانتقال اللاعبين (لدى الاتحادات الأعضاء إمكانية الاختيار بين نظامها الخاص، أو نظام يقدمه طرف ثالث أو منصة FIFA DTMS)؛
دمج تلك الأنظمة الإلكترونية مع منصة FIFA Connect ID. يُقدّم FIFA هذا الحل الذي ينطوي على وظيفتين أساسيتين: (1) تخصيص مُعرِّف شخصي وحيد (FIFA ID) لكل لاعب ونادٍ واتحادٍ عبر خدمة FIFA Connect ID؛ و(2) تيسير تبادل البيانات بشكل سهل وآمن عبر منصة البيانات FIFA Connect بين الاتحادات الأعضاء من جهة، وبين الاتحادات الأعضاء وFIFA من جهة ثانية؛
التأكد من أن هذه الأنظمة تتضمن معلومات موثوقة وكاملة حول تسجيل اللاعب وانتقاله، بما يتيح لـFIFA إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب، وهو عبارة عن وثيقة تحتوي على سِجل تسجيلات اللاعب بدءاً من سن 12 عاماً.