ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين للأندية المعنية، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية (عند الاقتضاء) وكذلك التسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية. ولذا فإنه من الضروري لهذا الغرض إعمال ودمج الأنظمة الإلكترونية المحلية.

فوفقاً للوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين وطبقاً لما جاء في تعميم FIFA رقم 1654 بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتعميم FIFA رقم 1679 بتاريخ 1 يوليو/تموز 2019، يجب على الاتحادات الأعضاء إعمال أنظمة إلكترونية محلية لانتقال اللاعبين وتسجيلهم، ودمجها مع نظام تطابق الانتقالات وخدمة FIFA Connect ID ومنصة البيانات FIFA Connect، علماً أن هذه الأحكام أصبحت إلزامية منذ 1 يوليو/تموز 2020.

ولكي يتمكن FIFA من تعقُّب المعلومات وتحديد ما إذا كانت الانتقالات تستدعي مكافآت للأندية التي أشرفت على تأهيل اللاعبين المنتقلين، يجب على كل اتحاد عضو: