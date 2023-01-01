نظام الانتقالات
نظام الانتقالات
العناصر التنظيمية
التقارير
المبادرات ذات الصلة بالمشاريع التعليمية
غرفة المقاصة FIFA
نظام الانتقالات
الوكلاء
تقرير موجز عن الانتقالات الدولية
تقرير وكلاء كرة القدم لعام 2024
تقرير غرفة المقاصة FIFA لعام 2024
تقارير FIFA حول نظام مطابقة انتقالات اللاعبين TMS
تقرير غرفة المقاصة FIFA لعام 2024
دمج الأنظمة
عملية إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب
الوساطة في دفع المستحقات
اللوائح والمذكرات التوضيحية
آلية حساب المستحقات
تقرير غرفة المقاصة FIFA لعام 2024
^
إعداد ملف تعريف الارتباط