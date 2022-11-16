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غرفة المقاصة FIFA

اللوائح والمذكرات التوضيحية

منذ عام 2001، لعبت لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً رئيسياً في مسار تدريب وتطوير اللاعبين، وهي التي تحدد مكافآت تأهيل اللاعبين والمبالغ المستحقة على النحو التالي:

  1. التعويض على التدريب (المادة 20 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 4 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين): تخصَّصُ مكافآت للأندية التي تستثمر في تدريب اللاعبين الشباب وتأهيلهم إذا تمكن لاعبوها من الوصول إلى الاحتراف.

  2. المساهمات التضامنية (المادة 21 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق 5 من لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين): كما تخصَّصُ مكافآت للأندية التي تشرف على تدريب اللاعبين الشباب وتأهيلهم، وذلك من خلال مبالغ متعلقة بالرسوم المدفوعة في الانتقالات المستقبلية للاعبين.

وخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بمدينة أوكلاند/تاماكي ماكاوراو في أوتياروا نيوزيلندا، صادق مجلس FIFA على لوائح غرفة المقاصة. تنص لوائح غرفة المقاصة FIFA على عملية مكونة من ثلاث خطوات لحساب مكافآت تأهيل اللاعبين تلقائياً وتوزيعها على الأطراف المعنية: (1) تحديد استحقاق مكافآت تأهيل اللاعبين، (2) إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب، و(3) تحويل المبالغ المستحقة بين الأندية عبر آلية غرفة المقاصة.

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لوائح غرفة المقاصة FIFA - إصدار يناير 2025

كما تهدف المذكرات التوضيحية بشأن لوائح غرفة المقاصة FIFA إلى تقديم إرشادات إضافية ومفيدة للاتحادات الأعضاء والأندية فيما يتعلق بدخول هذا الإطار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ في الآونة الأخيرة.

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مذكرات توضيحية بشأن لوائح غرفة المقاصة FIFA

لمزيد من المعلومات حول الجوانب التنظيمية والعملية لغرفة المقاصة FIFA، يُرجى الاطلاع على هذه السلسلة من الندوات المسجلة.

غرفة المقاصة FIFA

SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A view of laptop during the FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 Semi Final match between Spain and Netherlands at Estadio Nacional de Costa Rica on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
دمج الأنظمة

ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية والتسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية.

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QINGYUAN, CHINA - FEBRUARY 11: A young Chinese soccer player participates in a training course on February 11, 2005 in Qingyuan, Guangdong province, China. More than one thousand players from over the country attend a U-15 winter soccer training camp hosted by the Chinese Football Association aimed at increasing the young players' skills. China's men's soccer team is expected to enter the best eight at the 2008 Olympic Games, hosted by China, in Beijing. (Photo by Guang Niu/Getty Images)
عملية إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب

بعد إنشاء جواز إلكتروني مؤقت في نظام تطابق الانتقالات، تُجرى عملية مراجعة بمشاركة الأندية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وبناءاً على ذلك يحدِّد FIFA النسخة النهائية.

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FCH 1x1
الوساطة في دفع المستحقات

لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Logo, pen and paper notebook during 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
اللوائح والمذكرات التوضيحية

منذ عام 2001، لعبت لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً رئيسياً في مسار تدريب وتطوير اللاعبين.

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ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Setup during the 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
آلية حساب المستحقات

يُمكنم حساب مكافآت تأهيل اللاعبين التي قد يكون من حقكم الحصول عليها أو يتعيّن عليكم دفعها. هذا الحساب هو تقديري فقط وقد لا يشمل إجمالي المبالغ المستحقة.

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آخر تحديث: الاثنين، ١٧ يونيو ٢٠٢٤ في ٠٤:٣٧ م
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