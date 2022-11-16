لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA ، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، وهي مؤسسة دفع منفصلة وذاتية التنظيم بالكامل. وتتألف غرفة المقاصة هذه من مجلس إدارة ومجلس إشرافي، وهما يتكونان من أعضاء مستقلين بالأساس، مما يضمن اتخاذ القرارات العملية باستقلالية تامة.

تعمل غرفة المقاصة باعتبارها طرفاً مقابلاً مركزياً في دفع مكافآت تأهيل اللاعبين، حيث تتولى مسؤولية إخضاع جميع الأطراف ذات الصلة إلى فحوصات الامتثال الواجب إجراؤها في هذا الصدد. وفي سبتمبر/أيلول 2022، حصلت غرفة المقاصة على رخصة العمل كمؤسسة للدفع من الهيئة الفرنسية المعنية بالحيطة المالية وتسوية المنازعات، ليصبح بإمكانها بموجب ذلك تحصيل المدفوعات ومعالجتها نيابة عن الأندية وفقاً للوائح المالية الأوروبية، والتي تُعد من بين اللوائح الأكثر متانة في العالم.