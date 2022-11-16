لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، وهي مؤسسة دفع منفصلة وذاتية التنظيم بالكامل. وتتألف غرفة المقاصة هذه من مجلس إدارة ومجلس إشرافي، وهما يتكونان من أعضاء مستقلين بالأساس، مما يضمن اتخاذ القرارات العملية باستقلالية تامة.
تعمل غرفة المقاصة باعتبارها طرفاً مقابلاً مركزياً في دفع مكافآت تأهيل اللاعبين، حيث تتولى مسؤولية إخضاع جميع الأطراف ذات الصلة إلى فحوصات الامتثال الواجب إجراؤها في هذا الصدد. وفي سبتمبر/أيلول 2022، حصلت غرفة المقاصة على رخصة العمل كمؤسسة للدفع من الهيئة الفرنسية المعنية بالحيطة المالية وتسوية المنازعات، ليصبح بإمكانها بموجب ذلك تحصيل المدفوعات ومعالجتها نيابة عن الأندية وفقاً للوائح المالية الأوروبية، والتي تُعد من بين اللوائح الأكثر متانة في العالم.
تتم عملية دفع مكافآت تأهيل اللاعبين عبر غرفة المقاصة من خلال خمس خطوات:
يُرسل FIFA بيان تخصيص المكافأة إلى غرفة المقاصة، حيث تشمل الوثيقة المعلومات اللازمة لمعالجة دفع مكافآت تأهيل اللاعبين
تُجري غرفة المقاصة تقييم الامتثال على جميع الأطراف المعنية، حيث تشمل الوثيقة بيان العناية الواجبة للعملاء وتحليل المخاطر
يُجري النادي الجديد تحويلاً مالياً إلى غرفة المقاصة بالمبلغ المستحق
بمجرد استلامها المبلغ المستحق من النادي الجديد، تُجري غرفة المقاصة على الفور تحويلاً مالياً إلى النادي (أو الأندية) حيث تم تأهيل اللاعب وتدريبه
ترفع غرفة المقاصة تقريرها إلى FIFA بشأن البيانات العامة والإحصاءات حول أنشطتها