غرفة المقاصة FIFA

الوساطة في دفع المستحقات

لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، وهي مؤسسة دفع منفصلة وذاتية التنظيم بالكامل. وتتألف غرفة المقاصة هذه من مجلس إدارة ومجلس إشرافي، وهما يتكونان من أعضاء مستقلين بالأساس، مما يضمن اتخاذ القرارات العملية باستقلالية تامة.

FCH 1x1
الذهاب إلى:
غرفة المقاصة FIFA

تعمل غرفة المقاصة باعتبارها طرفاً مقابلاً مركزياً في دفع مكافآت تأهيل اللاعبين، حيث تتولى مسؤولية إخضاع جميع الأطراف ذات الصلة إلى فحوصات الامتثال الواجب إجراؤها في هذا الصدد. وفي سبتمبر/أيلول 2022، حصلت غرفة المقاصة على رخصة العمل كمؤسسة للدفع من الهيئة الفرنسية المعنية بالحيطة المالية وتسوية المنازعات، ليصبح بإمكانها بموجب ذلك تحصيل المدفوعات ومعالجتها نيابة عن الأندية وفقاً للوائح المالية الأوروبية، والتي تُعد من بين اللوائح الأكثر متانة في العالم.

EN FCH

تتم عملية دفع مكافآت تأهيل اللاعبين عبر غرفة المقاصة من خلال خمس خطوات:

  1. يُرسل FIFA بيان تخصيص المكافأة إلى غرفة المقاصة، حيث تشمل الوثيقة المعلومات اللازمة لمعالجة دفع مكافآت تأهيل اللاعبين

  2. تُجري غرفة المقاصة تقييم الامتثال على جميع الأطراف المعنية، حيث تشمل الوثيقة بيان العناية الواجبة للعملاء وتحليل المخاطر

  3. يُجري النادي الجديد تحويلاً مالياً إلى غرفة المقاصة بالمبلغ المستحق

  4. بمجرد استلامها المبلغ المستحق من النادي الجديد، تُجري غرفة المقاصة على الفور تحويلاً مالياً إلى النادي (أو الأندية) حيث تم تأهيل اللاعب وتدريبه

  5. ترفع غرفة المقاصة تقريرها إلى FIFA بشأن البيانات العامة والإحصاءات حول أنشطتها

غرفة المقاصة FIFA

SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A view of laptop during the FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 Semi Final match between Spain and Netherlands at Estadio Nacional de Costa Rica on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
دمج الأنظمة

ستحدّد إدارة FIFA ما إذا كانت الانتقالات تستدعي منح مكافآت تأهيل اللاعبين، وذلك بناءاً على المعلومات المصرَّح بها من قبل الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها في سياق الانتقالات الدولية والانتقالات المحلية والتسجيلات الأولى في كرة القدم الاحترافية.

طالع المزيد
QINGYUAN, CHINA - FEBRUARY 11: A young Chinese soccer player participates in a training course on February 11, 2005 in Qingyuan, Guangdong province, China. More than one thousand players from over the country attend a U-15 winter soccer training camp hosted by the Chinese Football Association aimed at increasing the young players' skills. China's men's soccer team is expected to enter the best eight at the 2008 Olympic Games, hosted by China, in Beijing. (Photo by Guang Niu/Getty Images)
عملية إنشاء جواز سفر إلكتروني للاعب

بعد إنشاء جواز إلكتروني مؤقت في نظام تطابق الانتقالات، تُجرى عملية مراجعة بمشاركة الأندية والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وبناءاً على ذلك يحدِّد FIFA النسخة النهائية.

طالع المزيد
FCH 1x1
الوساطة في دفع المستحقات

لتسوية المبالغ المدرجة في النسخة النهائية لجواز السفر الإلكتروني للاعب، أنشأ FIFA غرفة المقاصة FIFA، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.

طالع المزيد
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Logo, pen and paper notebook during 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
اللوائح والمذكرات التوضيحية

منذ عام 2001، لعبت لوائح FIFA الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً رئيسياً في مسار تدريب وتطوير اللاعبين.

طالع المزيد
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Setup during the 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
آلية حساب المستحقات

يُمكنم حساب مكافآت تأهيل اللاعبين التي قد يكون من حقكم الحصول عليها أو يتعيّن عليكم دفعها. هذا الحساب هو تقديري فقط وقد لا يشمل إجمالي المبالغ المستحقة.

طالع المزيد
آخر تحديث: الأربعاء، ٧ يونيو ٢٠٢٣ في ٠١:٤٧ م
إعداد ملف تعريف الارتباط