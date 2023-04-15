تقارير سوق الانتقالات العالمية

يصدر تقرير سوق الانتقالات العالمية في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، ويقدم FIFA من خلاله نظرة شاملة عن نشاطات سوق الانتقالات الدولية للعام السابق. ومنذ عام 2018، صدرت نسختان من التقرير: نسخة حول كرة القدم الاحترافية للرجال ونسخة حول كرة القدم الاحترافية للسيدات.