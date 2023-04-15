انتقالات اللاعبين

تقارير FIFA حول نظام مطابقة انتقالات اللاعبين TMS

تقارير سوق الانتقالات العالمية
تقارير الانتقالات الخمسة الكبرى
تقارير الوسطاء
وثائق أخرى

تقارير سوق الانتقالات العالمية

يصدر تقرير سوق الانتقالات العالمية في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، ويقدم FIFA من خلاله نظرة شاملة عن نشاطات سوق الانتقالات الدولية للعام السابق. ومنذ عام 2018، صدرت نسختان من التقرير: نسخة حول كرة القدم الاحترافية للرجال ونسخة حول كرة القدم الاحترافية للسيدات.

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تقرير FIFA لسوق الانتقالات العالمي 2021-2022 (بالإنجليزية)
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تقرير FIFA لسوق الانتقالات العالمي 2020 (بالإنجليزية)
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تقرير سوق الانتقالات العالمي - الرجال 2019 (بالإنجليزية)
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تقرير سوق الانتقالات العالمي - السيدات 2019 (بالإنجليزية)
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تقرير سوق الانتقالات العالمي - الرجال 2018 (بالإنجليزية)
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تقرير سوق الانتقالات العالمي - السيدات 2018 (بالإنجليزية)
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تقرير سوق الانتقالات العالمي - الرجال 2017 (بالإنجليزية)
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تقرير سوق الانتقالات العالمي - الرجال 2016 (بالإنجليزية)

تقارير الانتقالات الخمسة الكبرى

تقدم تقارير "تحليل نافذة الانتقالات الخمسة الكبرى" رؤى شيقة حول نشاط الانتقالات في الاتحادات الخمس الكبرى الأعضاء في FIFA: إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتصدر التقارير مرتين سنوياً، مرة في شهر فبراير/شباط مع بيانات من فترات التسجيل الشتوية للاتحادات الخمس الكبرى، ومرة في شهر سبتمبر/أيلول مع بيانات من فترات التسجيل الصيفية للاتحادات المذكورة.

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تقارير الدوريات الخمس الكبرى - شتاء 2020 (بالإنجليزية)
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تقارير الدوريات الخمس الكبرى - صيف 2019 (بالإنجليزية)
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تقارير الدوريات الخمس الكبرى - شتاء 2019 (بالإنجليزية)
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تقارير الدوريات الخمس الكبرى - صيف 2018 (بالإنجليزية)
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تقارير الدوريات الخمس الكبرى - شتاء 2018 (بالإنجليزية)
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تقارير الدوريات الخمس الكبرى - صيف 2017 (بالإنجليزية)
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تقارير الدوريات الخمس الكبرى - شتاء 2017 (بالإنجليزية)

تقارير الوسطاء

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الوسطاء في الانتقالات الدولية - نسخة 2020
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تقرير الوسطاء - 2019
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تقرير الوسطاء - 2018
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تقرير الوسطاء - 2017
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تقرير الوسطاء - 2016

وثائق أخرى

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تقرير انتقالات السيدات في نظام تطبيق الانتقالات الدولية - سبتمبر/أيلول 2018
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الانتقالات الكروية في الأمريكيتين - يونيو/حزيران 2016
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جنسيات اللاعبين في سوق الانتقالات - أبريل/نيسان 2016

آخر تحديث: السبت، ١٥ أبريل ٢٠٢٣ في ١٢:٣٦ م
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