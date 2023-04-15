تقارير سوق الانتقالات العالمية
تقارير الانتقالات الخمسة الكبرى
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تقارير سوق الانتقالات العالمية
يصدر تقرير سوق الانتقالات العالمية في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، ويقدم FIFA من خلاله نظرة شاملة عن نشاطات سوق الانتقالات الدولية للعام السابق. ومنذ عام 2018، صدرت نسختان من التقرير: نسخة حول كرة القدم الاحترافية للرجال ونسخة حول كرة القدم الاحترافية للسيدات.
تقارير الانتقالات الخمسة الكبرى
تقدم تقارير "تحليل نافذة الانتقالات الخمسة الكبرى" رؤى شيقة حول نشاط الانتقالات في الاتحادات الخمس الكبرى الأعضاء في FIFA: إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتصدر التقارير مرتين سنوياً، مرة في شهر فبراير/شباط مع بيانات من فترات التسجيل الشتوية للاتحادات الخمس الكبرى، ومرة في شهر سبتمبر/أيلول مع بيانات من فترات التسجيل الصيفية للاتحادات المذكورة.