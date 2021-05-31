الهدف هو تحسين الطريقة التي نطور بها كرة القدم وندعمها في جميع أنحاء العالم حتى تتمكن لعبة كرة القدم من الوصول إلى كامل إمكاناتها في كل بلد ومساعدة كل شخص يريد المشاركة فيها بدون عوائق.